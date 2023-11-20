Саморегулируемая организация «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» раскритиковала предложение патриарха Кирилла запретить частным врачам проводить аборты. Об этом говорится в ответе (есть в распоряжении RTVI) на письмо из Госдумы, в котором организацию попросили оценить соответствующую инициативу главы РПЦ. В ассоциации предупредили, что если ограничения примут, это приведет к росту теневого сегмента и числа осложнений у пациенток.

О письме патриарха спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить аборты в частных клиниках стало известно 13 ноября. По мнению главы РПЦ, частные клиники «зачастую» игнорируют требования Минздрава об антиабортных ограничениях, что ставит под вопрос госполитику по увеличению рождаемости.

По данным «Би-би-си», Кирилл предложил разработать законопроект комитету Госдумы по безопасности. Он счел, что профильный комитет по охране здоровья не справится с этой задачей, поскольку вопрос «выходит за рамки здравоохранения». Впрочем, автором запроса, который получила «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», значился председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев.

В ответе на письмо из Госдумы «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» сообщила о том, что подавляющее большинство клиник не выполняет процедуру искусственного прерывания беременности — но даже если у клиники есть лицензия на эту процедуру, ее выполняют исключительно по медицинским показаниям. Не согласились в организации и с мнением о том, что частные клиники проводят большое количество абортов из-за выгоды.

«К сожалению, со стороны некоторых общественных деятелей высказываются предположения о большой коммерческой заинтересованности частных клиник в проведении искусственного прерывания беременности. Экономический анализ данных по Санкт-Петербургу и по большинству регионов России показал, что стоимость обращения за прерыванием беременности в клиниках, имеющих лицензии по акушерству и гинекологии, не сопоставима с возможностью получения клиникой доходов в результате оказания медицинских услуг по скринингу, обследованию, консультированию и ведению беременности в целом, а также родов, и в последующем, наблюдением ребенка», — сообщили в ассоциации.

В организации добавили, что здоровая конкуренция в системе здравоохранения и финансовые вложения в материально-техническую базу заставляют частные клиники не искать одномоментную выгоду, а строить долгосрочную стратегию. По данным ассоциации, это подтверждается ростом доходов частных клиник по направлениям ведение беременности и педиатрия.

Также в ассоциации назвали дискриминацией запрет проведения абортов в частных клиниках. Это обосновали тем, что государственные медицинские учреждения выполняют процедуру прерывания беременности не только в рамках ОМС, но и на платной основе. И извлекают из этого коммерческую выгоду. То, что вопросы появились только к частным клиникам, в итоге противоречит ст.8 п.2 Конституции, по которой в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, добавили в ассоциации.

В ассоциации предупредили, что запрет на проведение абортов в частных клиниках в итоге может обернуться ростом теневого сектора из-за невозможности соблюсти анонимность.

«Для некоторых категорий пациентов является важным фактором возможность анонимности выполнения процедуры искусственного прерывания беременности, однако в рамках ОМС и в государственной женской консультации это в настоящее время является проблематичным. По данному фактору возникает дополнительный риск широкого распространения теневого сектора искусственного прерывания беременности, ведущего в том числе и к росту осложнений и многим другим негативным последствиям», — говорится в письме.

Инициатива патриарха Московского и всея Руси Кирилла требует доработки на основе анализа деятельности всех участников рынка медицинских услуг, резюмировала «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга».

«В результате цифровизации отрасли здравоохранения, сбора большого количества статистических данных различными ведомствами, есть возможность подробно проанализировать информацию по количеству процедур искусственного прерывания беременности, выполненных как по медицинским, так и по социальным показаниям, по количеству осложнений и по количеству нарушений при их выполнении, по количеству проведения как в частных, так и в государственных медицинских организациях, по количеству процедур в рамках программы ОМС и в сфере платных медицинских услуг. И только на основе детального анализа и статистического обоснования необходимо предлагать принятие зачастую не популярных как у пациентов, так и в медицинском сообществе решений и нормативно-правовых актов, связанных с запретами и ограничениями», — сообщили в ассоциации.

В качестве альтернативных вариантов ассоциация предложила следующие: