В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не исключают, что в гостиницах КНДР, где останавливаются иностранцы, работают прослушивающие устройства в номерах. Такое предположение вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян высказал в специальном интервью RTVI.

«Я, к сожалению, там не был, не жил. Но если вспомнить историю, скорее всего, это так. Но об этом точно Северная Корея не скажет сама. Есть правила, которые озвучиваются перед поездкой в эту страну, лучше их соблюдать. Думаю, не о чем нам, туристам, там разговаривать, чтобы это стало риском», — сказал Мурадян.

Он отметил, что сейчас эта страна строго визовая, въезд туда «по группам, которые обязан сопровождать сотрудник «культурного центра» Северной Кореи».

«Но здесь не стоит заблуждаться, там никто не будет у вас из рук телефон [вырывать], правила озвучиваются сразу, и их легко соблюдать», — признал Артур Мурадян.

По его словам, сегодня в Северную Корею ездят из России «искушенные путешественники старше 35-40 лет», которым «хочется новых культурных впечатлений».

«Это как немного окунуться в наше прошлое, когда туристы организованно приезжали в Советский Союз, их обязательно сопровождали, им показывали всё самое красивое, всё самое интересное. Почему бы этим не воспользоваться? Это же интересно: вам покажут всё лучшее, что есть, а всё худшее вы просто не увидите», — рассуждает Мурадян.

Он добавил, что скептически относится к перспективам пляжного туризма в КНДР.

«Когда мы касаемся пляжного отдыха, о котором в последнее время говорят, здесь я очень большой скептик, потому что [даже] у Южной Кореи не получилось сделать пляжный отдых с ее финансовыми возможностями, которые они могли бы вложить в инфраструктуру», — отметил Мурадян.

В октябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в КНДР заявил, отвечая на вопрос журналистов, что рекомендовал бы туристам отдых в Северной Корее.