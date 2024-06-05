Долететь до Латинской Америки стыковочными рейсами по-прежнему возможно, только если не покупать билет у турецких авиаперевозчиков. Иначе россияне по-прежнему рискуют не попасть на борт, как это уже случалось с путешествиями в Мексику. Об этом в интервью RTVI предупредил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«С «Турецкими авиалиниями» действительно ситуация выглядит странно, потому что свою позицию, которую они успели занять после начала СВО как практически монопольного хаба по всей Европе, по Латинской Америке, по странам Юго-Восточной Азии, они и получили за счет доступности, удобства. Но мы увидели, что какое-то давление было оказано даже, может быть, не на самого перевозчика, а на структуру безопасности турецкой авиагавани. Потому что перевозчик поднял руки и сказал: «Мы формально никому ничего не запрещаем, это запрещают сотрудники Gözen Security»», — рассказал Артур Мурадян.

Он подтвердил, что в определенный момент у россиян, вылетавших в Мексику через Стамбул, начались массовые проблемы. Причем речь шла о туристах, которые действительно купили туры, перелет бизнес-классом, у которых были в порядке паспорта и электронные разрешения на въезд.

По мнению Мурадяна, причиной тому стал фактор миграции, который США считают для себя угрозой.

«США давят на турецкую сторону, причем даже не спрашивая мексиканскую. Ведь мы обращались к мексиканскому консульству, они сказали: «Они не имеют права вас не пускать. Мы имеем право вас не пустить как гражданина России на территории уже Мексики и развернуть»», — пояснил собеседник RTVI.

При этом получить разъяснения от «Турецких авиалиний» представителям АТОР так и не удалось.

«Вместо того, чтобы как-то прояснить эту ситуацию, «Турецкие авиалинии» заняли, на мой взгляд, очень плохую позицию — они просто закрыли продажу стыковочных рейсов напрямую из России: купите сегмент до Стамбула и купите отдельно сегмент из Мексики, чтобы не подпадать под российскую юрисдикцию. На мой взгляд, тем самым они немного показали некую недружественность», — сказал Артур Мурадян.

По его словам, купить тур в Мексику с пересадкой в Стамбуле по-прежнему можно — если не лететь турецкими перевозчиками.

«Все наши ближневосточные перевозчики летают. При этом там тоже проверяют документы, но именно на требования мексиканского правительства: что есть электронная виза или полученная виза. Ближний Восток — это Дубай, это Катар. У этих хабов также есть такие рейсы. Но да, это дороже. Турецкие авиалинии выбирали, потому что это было дешевле по сравнению с остальными», — отметил вице-президент АТОР.

Артур Мурадян напомнил, что раньше между Россией и Мексикой были прямые рейсы, но сейчас страна никак не может решиться выдать на них разрешение под давлением США.

«Мексика по востребованности была продуктом номер один в Карибском бассейне. За ней шла Доминикана, и только за ней — Куба. Сейчас у нас есть Куба, но нет Доминиканы, которая также никак не может решиться на допуск российских перевозчиков, а своих у них нет», — заключил Артур Мурадян.