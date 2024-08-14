Продукцию брендов Gucci и Louis Vuitton подделывают чаще, чем другой люкс. Поэтому для выявления подделок товары Gucci и Louis Vuitton проверяют наиболее тщательно, прежде чем выставить на продажу в «Авито Премиум». Об этом в интервью RTVI заявил руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич.

«Есть просто бренды, у которых чуть более часто выражены реплики. Вот именно в таких брендах аутентификатор [сотрудник, который проверяет подлинность товара], зная всю историю конкретного бренда, подключает ресурс дополнительных аутентификаторов и требует дополнительные фотографии в айтемах, в которых нужно чуть более детально рассмотреть», — рассказал эксперт.

Перед тем, как любой товар категории «Авито Премиум» получит значок «Оригинал», вещь тщательно проверяют. Продавец должен сфотографировать детально швы, фурнитуры, шрифты, бирки. Затем снимки отправляются на проверку. В случае, если товар окажется подделкой, покупателю вернут полностью всю потраченную сумму.

«Решение о подлинности принимает не один человек, есть группа минимум из четырех аутентификаторов, и если хотя бы один из них говорит о том, что он не уверен в подлинности данной вещи, мы не выдаем бейдж „Оригинал“», — пояснил Шашкевич.

Он напомнил, что в «Авито Премиум» нельзя купить вещь дороже 150 тыс. рублей. «Наш потребитель, он, скорее (опять же, мы говорим про премиум-сегмент), ближе, наверное, к мастижу — то есть массовому престижу», — отметил Шашкевич.

По его словам, покупатели приходят на платформу «Авито» в поисках «сокровищ»: с целью найти уникальный товар, которого нигде нет в продаже. Объем ассортимента, который представлен в категории «одежда, обувь, аксессуары», во второй половине года достигает 70 млн айтемов, отметил он.

Также Шашкевич объяснил, как лучше называть вещи, купленные на ресейл-платформах. По его словам, в «Авито» предпочитают их называть «вещи с историей» или «почти как новые».