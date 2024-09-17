В Сети распространился ролик, снятый, по словам его автора, 7 августа в одном из магазинов «Азбуки вкуса». При этом в маркировке наборов готовой еды, показанных в ролике, указывалось, что дата их производства — 8 августа. PR-директор «Азбуки вкуса» Раиса Могирева рассказала RTVI, что видео было снято в тот момент, когда продукцию снимали с полок, покупателям ее не продавали.

По ее словам, фасовщик увидел, что на товаре неправильная маркировка, начал перекладывать его в специальную техническую корзину для брака и отошел «буквально на несколько секунд к другому прилавку».

«А молодой человек [автор ролика] как раз подошел и снял этот товар на видео. Намеренно он это сделал или нет, мотивы нам неизвестны. Так сложилось, это стечение обстоятельств. Это единичный случай, мы постоянно ведем контроль за товаром. На прилавки бы этот товар, конечно, не попал», — рассказала Могирева.

Она подчеркнула, что в «Азбуке вкуса» товар не продается в тех корзинах, которые попали на видео, потому что они предназначены для брака.

В мае телеграм-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия» опубликовал пост, в котором женщина пожаловалась, что купленный ею хлеб оказался «с датой производства завтрашнего дня».

В сентябре посетитель магазина в Канске сообщил, что не смог купить хлеб «Дарницкий» поскольку не смог выяснить, когда именно его изготовили, писало красноярское издание «Проспект мира». Дата изготовления хлеба была напечатана на обратной стороне этикетки. В Роспотребнадзоре назвали это нарушением. В ведомстве объявили изготовителю хлеба предостережение за нарушение требований к маркировке.