Cамолет авиакомпании Azur Air, перевозивший более 300 пассажиров из Томска в Пхукет (Таиланд), сел в Новосибирске из-за технической неисправности, передает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В авиакомпании опровергли RTVI сообщения некоторых телеграм-каналов об «аварийной» посадке.

«Точную причину [неисправности] установят специалисты. Командир принял такое решение для обеспечения безопасности полета, это — ключевой приоритет. Посадка в Новосибирске прошла в штатном режиме, об “аварийной”, “экстренной” посадке, о которой написали некоторые телеграм-каналы, речи не идет», — сообщила пресс-служба Azur Air.

Пассажиров планируется отправить в Пхукет другим бортом, рассказали в авиакомпании.

«Вылет рейса из Новосибирска планируется в 22:50 по местному времени на другом самолете, сейчас он следует в Новосибирск из Пхукета. На время ожидания рейса все пассажиры размещены в гостинице, им предоставляются и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», — заявили в пресс-службе.

По данным транспортной прокуратуры, посадка на запасном аэродроме международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина (Толмачево) прошла «благополучно». Самолет отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин произошедшего. Как уточнило РИА Новости, речь идет о самолете Boeing 767-300.

Телеграм-канал SHOT утверждал, что самолет «аварийно» сел в Новосибирске из-за отказа двигателя во время полета, что якобы произошло из-за «сильной потери масла». На борту, по информации канала, находилось 339 пассажиров и 8 членов экипажа. Как говорилось в публикации, пассажирам обещали, что они улетят в Пхукет тем же рейсом.