В Белгороде на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничат работу школ и торговых центров, сообщил 16 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Торговые центры будут закрыты в воскресенье (17 марта) и в понедельник (18 марта), а школы и колледжи приостановят свою работу до вторника (19 марта). В этих учебных заведениях не будут проводиться и дистанционные занятия, отметил Гладков.

Такие же рекомендации по ограничению работы местные власти направят университетами. Родителей, чьи дети ходят в детские сады, попросят в этот период оставить их дома.

«Если такой возможности нет, значит будем помогать родителям, если они работают на критических специальностях. <…> Конечно, вопрос безопасности для всех нас самый главный», — подчеркнул Гладков.

В первой половине марта атаки на Белгородскую область участились. Регион подвергается массовым атакам беспилотников. Кроме того, были зафиксированы несколько попыток украинских военных проникнуть на территорию России, в том числе через белгородскую Козинку. В Минобороны отчитались, что все атаки удалось отразить.

16 марта Белгород также подвергся обстрелам. Гладков сообщил, что силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire. Однако один из них попал в грузовик, в результате чего погибли мужчина и женщина, которая вместе с сыном была на территории гаражного кооператива. Еще трое получили ранения. В тот же день дрон-камикадзе атаковал движущуюся машину в белгородском селе Глотово, в результате пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний.

Минобороны 16 марта отчиталось об уничтожении нескольких беспилотников над Белгородской областью. В результате обстрелов Белгорода повреждения получили несколько десятков зданий, объектов и автомобилей. Также разрушения зафиксированы в других населенных пунктах региона.

Президент России Владимир Путин связал попытки ВСУ атаковать приграничные населенные пункты в России с целью сорвать выборы главы государства. Он расценил попытки украинских военных атаковать российскую территорию как безуспешные и заверил, что эти удары и обстрелы не останутся безнаказанными.