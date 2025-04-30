В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы остановили иностранного гражданина, прилетевшего из Турции: он пытался провезти в карманах брюк ювелирные изделия из золота со вставками из бриллиантов, аметиста и малахита на 14 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Инспектор остановил в зоне таможенного контроля иностранца, прилетевшего из Турции, у которого в ходе осмотра обнаружили в карманах брюк около 15 украшений — кольца, браслеты, серьги, подвеска Cartier, Graff, Messika, Chopard. В сумке мужчины нашли сертификаты на украшения Chopard. Экспертиза установила, что ювелирные изделия подлинны и выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, аметиста, малахита.

По словам нарушителя, драгоценности предназначались «в качестве подарков» для друзей и коллег. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по подозрению в контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

В конце февраля таможенники задержали в аэропорту Грозного трех россиянок, которые пытались вывезти в Стамбул золото на 5,7 млн рублей, спрятав металл под одеждой общим весом 730 граммов. При досмотре женщины предъявили сотрудникам ФТС еще три цепи из крупных звеньев. В отношении задержанных возбуждено дело за контрабанду стратегически важных товаров. Им грозит до пяти лет лишения свободы.