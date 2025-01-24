Прокуратура Брюсселя сообщила о предотвращении теракта в местной мечети, который планировал совершить 14-летний подросток. Как пишут местные СМИ, речь идет об уроженце Украины с праворадикальными взглядами.

«Прокуратура Брюсселя была проинформирована в среду на основании рассекреченной конфиденциальной информации о том, что несовершеннолетний, который, предположительно, является членом крайне правого движения, планировал совершить нападение на мечеть в эту пятницу, 24 января 2025 года, в день молитвы и массового посещения мечетей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Издание Actu17 уточняет, что задержанный — уроженец Украины. Эту информацию подтверждают и издания RTL Info и Sudinfo. Последнее пишет, что речь идет о семье беженцев из Украины, которые обосновались в Брюсселе. Ряд французских изданий, в том числе Le Monde и Figaro, также рассказавшие об этом инциденте, о национальности подозреваемого умолчали.

RTL Info пишет, что в доме молодого человека был проведен обыск, в ходе которого изъяли оружие — ножи и некие циркули, а также компьютерное оборудование. По данным издания, подросток хотел атаковать мечеть Аннаджа в Моленбеке. Издание DH со ссылкой на источники утверждает, что также при обыски были изъяты свастика и три пистолета.

Бельгийский министр юстиции Пол ВанТигхелт подтвердил, что молодой человек был приверженцам крайне правых взглядов. Он назвал «кошмаром» то, с какой скоростью радикализируется молодежь благодаря интернету.

В отношении подростка выдвинуты обвинения в подготовке теракта и планировании убийств. Он помещен в закрытый центр для несовершеннолетних IPPJ.