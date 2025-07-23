В ЦАХАЛ прокомментировали RTVI декларацию израильского Кнессета, согласно которой суверенитет Израиля распространяется на Иудею, Самарию и долину реки Иордан. 71 депутат проголосовал «за», и 13 — «против». Сейчас эти территории контролирует Палестинская национальная администрация.

«Армия обороны Израиля на данный момент продолжает вести оперативные действия в том же режиме, что и раньше, они направлены на устранение террористической угрозы», — заявила RTVI пресс-секретарь ЦАХАЛ на русском языке Анна Уколова.

Согласно тексту документа, Иудея, Самария и долина реки Иордан признаются «неотъемлемой частью исторической родины еврейского народа». Текущий статус этих территорий обозначен как «временная военная оккупация», а их главой определен Центральный командный пункт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Распространение суверенитета Израиля на эти территории символизировало бы приверженность Государства Израиль сионистской идее, укреплению еврейского присутствия на родине и защите своих граждан. Такой шаг дал бы понять всему миру, что Израиль не примет решения, предполагающие опасные территориальные уступки, и что он по-прежнему привержен своему будущему как безопасное еврейское государство», — говорится в предложении.

Кроме того, в результате голосования в Кнессете идея создания палестинского государства была исключена из национальной и международной повестки.

Западный берег реки Иордан контролирует Палестинская национальная администрация. Она поделена на три зоны: в зоне А установлен полный контроль ПНА, в зоне B — гражданский контроль ПНА и военный — Израиля. Над зоной С — гражданский и военный контроль Израиля.

«Израильская армия действует в рамках израильского законодательства и решений правительства», — добавила Анна Уколова.

В израильском экспертном сообществе предположили, что инициатива призвана отвлечь внимание от увольнения с поста главы парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна и не будет иметь реальных последствий. Схожие данные приводит Jerusalem Post: издание пишет, что голосование не повлекло за собой никаких изменений в законе и несло чисто декларативный характер.