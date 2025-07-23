Российский журналист Олег Новиков, материал которого об афганской войне был опубликован на RTVI в феврале 2025 года, без вести пропал в районе населенного пункта Даченское в Донецкой народной республике (ДНР). Информацию об этом RTVI подтвердили его родственники.

Олег Новиков — ветеран войны в Афганистане, кавалер орденов «Красная звезда» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. На протяжении долгих лет он работал криминальным журналистом: с 1999 года — в газете «Тольяттинское обозрение», а с 2010 года — в самарском информагентстве «Волга Ньюс».

После начала российской военной операции на Украине Новиков стремился принять в ней участие, но переживал, что не может отправиться на передовую по состоянию здоровья — боялся стать там обузой в свои почти 60 лет. В апреле 2025 года журналист все же подписал контракт с Министерством обороны и был назначен командиром отделения.

Для RTVI в феврале 2025 года Новиков подготовил материал на основе своих воспоминаний о службе в Афганистане, куда попал 40 годами ранее в составе контингента советских войск.

Что известно о донбасском селе Даченское, где пропал Новиков

Село Даченское, в районе которого пропал журналист, находится в Покровском районе ДНР, неподалеку от Покровска и Селидово. В январе 2025 года Минобороны России сообщило о его освобождении «в результате решительных действий подразделений группировки войск “Центр”». Впоследствии Первый канал показал кадры штурма села. В репортаже говорилось, что по вражеской огневой точке в Даченском был нанесен удар из «Гиацинта», после чего сдетонировали боеприпасы, а операторы FPV-дронов на оптоволокне «уничтожили сразу несколько бронемашин противника».

«Заходили через лесополку пятью взводами. Через одну лесополку двигались три взвода, через другую — два. Проходили по очереди двойками либо тройками, чтобы не было скопления, и нас не увидели», — описывал взятие населенного пункта стрелок Владислав Шустров.

Лейтенант Максим Перфильев, заместитель командира роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», рассказал журналистам, что основной удар при штурме Даченского был направлен на слабое место в обороне ВСУ — «недоделанную часть позиций». «Конечно, были и трудности, несколько осложняло продвижение то, что началась небольшая оттепель, поэтому земля подтаяла, по грязи идти сложнее, но ничего», — делился военный.