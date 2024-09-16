Нападение подростка на одноклассников в челябинской школе связано с отсутствием надежной охраны, а не «суицидальным квестом», о котором сообщили телеграм-каналы. Такое мнение в разговоре с RTVI высказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Не было надежной охраны в школе, и детектор не сработал, кнопку, ничего не нажали», — сказала она.

По словам Останиной, не стоит «за уши притягивать» к инциденту информацию телеграм-каналов о том, что нападавший предположительно участвовал в «суицидальном» квесте.

«Давайте мы за уши притягивать не будем эту суицидальную игру сюда и парня, который просто болен, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, нуждается в профессиональной психологической помощи», — сказала депутат.

О том, что нападавший подросток был «участником суицидальной игры-смертельного квеста», сообщил телеграм-канал Shot. По данным канала, после выполнения заданий он должен был якобы покончить с собой. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что СМИ, которые пишут про трагедию в Челябинске, занимаются «активной популяризацией отдельных деструктивных сообществ». Она призвала дождаться официальных сообщений от правоохранителей.

Останина подчеркнула, что сейчас один из главных вопросов — это безопасность детей в интернете. Она рассказала, что до конца сентября на площадке думского комитета по защите семьи пройдет расширенный тематический круглый стол, где будет обсуждаться вопрос о содержании контента в соцсетях и Сети, который «до сегодняшнего дня никем не регулируется». Ожидается, что в мероприятии примут участие блогеры и представители Минцифры, уточнила Останина.

«Закон 2012 года о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, не регулирует как раз ту часть, которая касается безопасности содержания контента в соцсетях. Разговоров было много, но ничего пока не изменилось», — отметила депутат.

Нападение на школу в Челябинске произошло утром 16 сентября — 13-летний ученик с ножом и молотком напал на школьников и учителя. В результате пострадали четыре человека, напавшего подростка задержали. Возбуждены уголовные дела по двум статьям: ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 (халатность).