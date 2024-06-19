Генеральный директор Союза композиторов России, PR-директор АО «Фирма Мелодия» Карина Абрамян в специальном интервью RTVI заявила о проблемах с бумагой при выпуске продукции.

Абрамян напомнила, что сегодня сырье для производства пластинок поставляется из Китая.

«Всё привозное. Естественно, когда была пандемия, то были проблемы с доставкой, завод решал эти вопросы <…> Есть сама матрица, есть винил, это и есть сырье. Есть полиграфия. Сейчас в связи с новой реальностью у нас есть проблемы и с бумагой», — сказала Абрамян.

Она добавила, что при Союзе композиторов России существует издательство «Композитор», которое издает музыкальные журналы и книги.

«Поверьте, что найти хорошую бумагу сейчас очень сложно. Я так понимаю, что в основном вся хорошая бумага, вся дизайнерская бумага, чтобы сделать качественный продукт, шла из Финляндии», — отметила Абрамян.