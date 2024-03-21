Персонализированные онковакцины, создание которых в России анонсировал в феврале Владимир Путин, не будут лекарством для избранных, их стоимость вряд ли превысит 200 тыс. рублей. Об этом заявил RTVI один из их разработчиков, специалист Федерального медико-биологического агентства России Василий Лазарев.

«Стоимость в основном будет складываться из цены секвенирования и синтеза пептидов. Думаю, само изготовление неоантигенной вакцины сейчас обойдется в пару сотен тысяч рублей, а сейчас есть лекарства и подороже. В любом случае, это точно не миллионы», — рассказал Василий Лазарев.

По его словам, стоимость создания вакцин может снижаться по мере удешевления материалов и разработки отечественных приборов. «Услуга секвенирования генома человека когда-то составляла сотни тысяч рублей. Сейчас экзом человека можно секвенировать примерно за 30 тыс. рублей. В нашем случае, если говорить про персональные пептидные неоантигенные вакцины, возможно создание отечественных пептидных синтезаторов. Их цена будет снижаться, будут дешеветь материалы, то есть в любом случае это будет не элитный препарат», — добавил специалист.

Лазарев допустил, что использование таких персонализированных вакцин в будущем возможно по системе ОМС. Главное, по его словам, наладить производство в достаточных масштабах. «Если будет организована сеть таких центров, то в перспективе — почему бы и нет?», — считает он

В феврале, выступая на Форуме будущих технологий, Владимир Путин сообщил, что российские ученые подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против опухолей — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Неоантигенные вакцины — препараты переменного состава, не поддающиеся стандартным процедурам регистрации. Еще недавно врачи не могли их использовать для лечения.