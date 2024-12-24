Думский комитет по защите семьи попросил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность введения мер, которые сделали бы посещение культурных учреждений более доступным для детей в возрасте от 6 до 13 лет — по аналогии с программой «Пушкинская карта», которая была создана для лиц в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом говорится в обращении за подписью председателя комитета, депутата Нины Останиной (КПРФ).

Как сказано в документе, в комитет Госдумы обращаются родители школьников, которые отмечают, что именно дети в возрасте от 6 до 13 лет «наиболее активно посещают различные развлекательные и просветительские мероприятия».

В комитете ГД считают, что посещение выставок, музеев, театров и других учреждений культуры расширяет кругозор детей и «воспитывает в них эстетическое отношение к объектам культуры и искусства, вдохновляет на открытия, способствует сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, учит любить свой регион».

«При этом зачастую покупка билетов, например, в театр или цирк, из-за высокой стоимости просто недоступна для большого числа семей», — говорится в документе, который есть в распоряжении RTVI.

Если потребность посещать учреждения культуры не сформировалась в детстве, то во взрослом возрасте интерес может уже не возникнуть, добавили в думском комитете. При этом такие учреждения способствуют сохранению культуры и формированию исторической памяти, указано в обращении.

«В целях сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышения доступности организаций культуры, создания условий для воспитания гармонично развитой личности, просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность формирования мер по социальной поддержке детей в возрасте от 6 до 13 лет по аналогии с программой “Пушкинская карта”», — говорится в документе.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее уже предлагал по аналогии с «Пушкинской картой» создать «Тютчевскую карту», которой смогли бы пользоваться родители и дети в возрасте от 4 до 14 лет. Соавтором обращения выступила депутат Госдумы от фракции «СРЗП» Яна Лантратова.