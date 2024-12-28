Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержал идею президента Владимира Путина распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин со званием «Мать-героиня». Также комитет предложил законодательно закрепить повышение до прожиточного минимума пособия по беременности и родам студенткам, что также было поручено Путиным на заседании Госсовета 20 декабря.

Свои предложения по реализации идей Путина комитет во главе с депутатом Ниной Останиной изложил в обращении к премьеру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении RTVI).

Останина напомнила, что Путин заявил о необходимости расширить социальные гарантии для женщин, имеющих звание «Мать-героиня», и попросила правительство рассмотреть вопрос о разработке соответствующего нормативного акта.

«Звание “Мать-героиня” высоко ценится в обществе и является символом материнского труда, преданности и заботы о благополучии детей и семьи. <…> Уверены, что реализация данных мер будет способствовать улучшению экономического и социального благополучия указанных граждан, и окажет положительное влияние на уровень жизни семей с детьми», — говорится в документе.

На заседании Госсовета по вопросам поддержки семей президент также призвал «уделять особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов».

«Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», — заявил Путин.

В комитете отметили, что считают целесообразным внести соответствующие изменения в статью 8 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Депутаты также попросили Мишустина направить в комитет данные о численности таких студенток, получающих пособие по беременности и родам, а также о сумме возможных расходов из Фонда пенсионного и социального страхования и источниках их финансирования.

В отдельном обращении к Мишустину возглавляемый Останиной комитет ГД просит пересмотреть решение правительства, не поддержавшего законопроект об увеличении до 18 лет возраста ребенка, на которого назначается единое пособие.

Депутат отметила, что эта мера поддержки семей с небольшим доходом «должна охватывать детей всех возрастов», особенно тех, кому исполнилось 17 лет. По мнению комитета, в этом возрасте очень важно поддержать родителей в плане компенсации затрат на обучение их детей.