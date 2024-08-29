Обвиняемые на этапе судопроизводства в период мобилизации получат возможность заключать контракт о прохождении службы в армии. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Андрей Картаполов и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент RTVI.

Сейчас заключить контракт с военным ведомством возможно только на этапе предварительного расследования.

Поправками в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагается установить, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России может быть также заключен «с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции», следует из пояснительной записки к законопроекту.

В настоящее время указанные вопросы в российском законодательстве не урегулированы.

Документ связан с законопроектом Верховного суда, который расширяет механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО и позволяет делать это на этапе судопроизводства — когда уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

В ВС внесенную в Госдуму инициативу объяснили желанием улучшить «процессуальные гарантии» для тех, кто совершил преступления и был призван на военную службу в период мобилизации или военного времени, а также для тех, кто проходит военную службу в период мобилизации или по контракту с Минобороны.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечалось, что принятие и реализация предлагаемых изменений не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — утверждается в официальном отзыве на законопроект, подписанный зампредседателя правительства Дмитрием Григоренко.

В середине августа пленум Верховного суда одобрил проект закона, предусматривающего приостановку уголовных дел подсудимых, которые поступили на военную службу в зоне проведения военной операции.

В соответствии с положениями инициативы также оговаривается, что в случае, если такие лица получат государственную награду, достигнут предельного возраста службы или покинут ее по состоянию здоровья, дела в их отношении будут прекращены.