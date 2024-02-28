Цены на жилье в России начнут снижаться после отмены льготной ипотеки. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в специальном интервью RTVI.

«Как только мы льготную программу отменим, а она с 1 июля текущего года должна быть сведена к нулю, то, соответственно, спрос на жилье по льготным программам уйдет на ноль по массовой льготе, ну, и цена на жилье начнет снижаться», — сказал Аксаков.

По его словам, цены уже «замерли» и по некоторым направлениям рынка жилья начали «показывать сигналы к снижению». «Центральный Банк ввел дополнительные требования к кредитным организациям и они, например, сейчас фактически не дают кредиты тем, кто имеет закредитованность 80% и больше», — пояснил Аксаков.

Депутат отметил, что массовая льготная ипотека привела к всплеску спроса на жилье и резкому росту цен.

«Почти 100% ипотечных кредитов на сегодня выдаются по льготам. В результате нарушаются рыночное равновесие, рыночные законы. К сожалению, были даже случаи злоупотребления, поскольку многие, используя эту льготу, брали по несколько кредитов ипотечных», — посетовал Аксаков.

Глава думского комитета считает, что для массового заемщика должна действовать рыночная ставка. Это будет более выгодно, поскольку и цена на жилье станет рыночной, отметил Аксаков.

Парламентарий заверил, что для многодетных семей и участников военной операции льготы останутся. «Вот это, наверное, две основные категории, которые будут иметь возможность получать льготные кредиты. Плюс у нас есть программа по регионам и есть предложения, которые позволили бы перераспределить льготу, выделяемую государством, на те регионы, где хотелось бы закрепить кадры либо обеспечить переток туда кадров», — сказал Аксаков.

Он добавил, что лидерами по льготной ипотеке оказались Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, поскольку там наиболее платежеспособное население.

«В результате льготная ипотечная программа оказалась сконцентрированной на этих четырех территориях (35%). А у нас 80 с лишним субъектов федерации. В некоторых субъектах почти не реализовывалась льготная программа, потому что платежеспособность населения даже по льготной программе не позволяла им платить за ипотеку», — уточнил Аксаков.