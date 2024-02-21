В Госдуме занялись подготовкой законопроекта, который запретит иноагентам пользоваться соцсетями. Об этом RTVI рассказал член комитета Госдумы по безопасности и член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских («Единая Россия»).

«Мы должны предусмотреть возможность полного запрета иноагентам пользоваться социальными сетями, концепция такого законопроекта находится сейчас на стадии обсуждения», — сказал Альшевских.

«Напомню слова президента, что статус иноагента — это не клеймо на всю жизнь. Статус иноагента можно получить за несоблюдение конкретных требований, но, пройдя определенную процедуру и устранив те нарушения, на основании которых ты получил этот статус, можно от него избавиться. Таким образом, тут есть некий временной период, и в рамках этого периода уже действует ряд ограничения для таких лиц», — отметил он.

Запрет рекламы на ресурсах иноагентов и рекламы иноагентов — это, по убеждению депутата, полумера. Также, как и его же предложение запретить участие иноагентов в рекламе.

«На мой взгляд, это полумеры, и мы бьем по хвостам. Мы, на мой взгляд, немножко, как говорится, либерально подходим к этой теме, и здесь надо действовать более принципиально, более кардинально ставить вопросы. Начинать следует с такой базовой вещи, как запрет иностранным агентам пользоваться соцсетями. Когда они потеряют статус иноагента, то снова смогут и дальше рассказывать в своих соцсетях, там про бабочек и так далее», — говорит Альшевских.

При этом парламентарий отметил, что «будет одна категория иноагентов, которые будут исполнять закон в России и прекратят находиться в соцсетях», а будут и те, что находятся за пределами России и будут продолжать делать посты.

«Но это уже другая история. Там, как говорится, другие шаги реагирования должны быть… Понятно, что возникает много вопросов», — сказал Альшевских, не уточнив, что именно предлагается.

«Мы до конца должны осознавать угрозу, последствия, которые могут быть, потому я считаю, мы должны действовать взвешенно и жестко, предпринимать меры адекватные, и всем понятно предложение в виде законопроекта», — сказал депутат Госдумы.