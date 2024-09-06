Депутат Госдумы Жанна Рябцева заявила, что считает допустимым рождение ребенка в 18-19 лет. Позднее она пояснила, что имела в виду лишь тех, у кого есть помощь от семьи и профессия. Первый замглавы комитета Думы по науке Ксения Горячева заявила RTVI, что в таком возрасте многие еще «по сути, дети», а для развития общества молодым людям лучше помогать с образованием.

«Если мы начнем подталкивать молодежь к рождению детей в таком раннем возрасте, то это вызовет еще больше вопросов: во сколько же начинать отношения? В 15 лет? Это абсурд. Люди в этом возрасте еще не готовы к созданию крепкой, здоровой семьи, которая могла бы стать опорой и для детей, и для самих супругов, да и для страны, за которую все мы так переживаем», — сказала депутат.

Горячева подчеркнула, что дети должны рождаться в любви, а не в результате «случайностей и давления». Призывы рожать в 18-19 лет, по ее мнению, заставляют задуматься о том, «какие ценности мы хотим видеть в нашем обществе».

«В 18-19 лет многие еще полностью зависят от своих родителей финансово и эмоционально, только заканчивают школу или начинают учебу в вузе. Они только учатся быть самостоятельными, принимать ответственные решения, управлять своей жизнью. Научиться всему этому — значит стать взрослым. Но если в таком возрасте начать строить семью, то какой опыт и знания они смогут передать своим детям? Как они будут воспитывать детей, если сами еще сами, по сути, дети?» — задалась вопросом Горячева.

Депутат напомнила, что сейчас молодежью в России считаются люди до 35 лет.

Рождение ребенка и уход за ним — это большая эмоциональная и физическая нагрузки, добавила Горячева. По ее мнению, нужно стремиться к тому, чтобы молодые люди могли получить образование, строить карьеру, развиваться как личности и психологически взрослеть. При достижении этих целей можно будет «ставить перед ними задачи рождения детей», считает парламентарий.

Настоящим приоритетом для государства и граждан России должно стать обеспечение достойной жизни и будущего для молодежи, уверена Горячева.

В четверг, 5 сентября, депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева в эфире местного телеканала ОТВ заявила, что денежные выплаты не стимулируют рождаемость, а семьи, созданные в студенческие годы, назвала «самыми лучшими». Она выразила мнение, что нужно «рожать, рожать и еще раз рожать». Депутат добавила, что у нее двое детей и она «не собирается останавливаться на достигнутом».

«Мы должны стать лидерами, лидерами по рождаемости», — сказала она.

6 сентября Рябцева сообщила «Газете.Ru», что ее слова о рождаемости касались не всех россиян, а только тех, у кого есть профессия и помощь со стороны семьи. Она рассказала, что мать родила ее в 17 лет. Рябцева пояснила, что считает допустимым рождение ребенка в 18-19 лет, если «есть крепкая семья, которая готова поддержать молодую, студенческую», а идею стимулировать рождаемость деньгами назвала «нехорошей».