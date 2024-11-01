Россия должна добиваться возвращения подлинника указа императора Петра II от 1727 года, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива, а недавно ушел с молотка во Франции за 3120 евро. Об этом RTVI заявил член думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Альшевских. Эти усилия, добавил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, надо предпринимать в правовом поле.

Альшевских убежден, что шансы вернуть документ есть, и в целом «то. что принадлежит Российской Федерации, рано или поздно будет возвращено на родину». Для этого в данном случае требуется, чтобы государство приложило дипломатические, правоохранительные и парламентские усилия, считает депутат.

По его словам, кража указа стала следствием «преступной халатности и разгильдяйства», поскольку ее совершил «кто-то из своих, кто имел доступ, кто знал, где лежит документ и как туда пройти».

«Посторонний человек не мог туда проникнуть. <…> Я считаю, что в первую очередь надо проверять круг людей, которые имели доступ к архивным документам, и найти виновного, привлечь к ответственности, как положено в рамках нашего российского законодательства», — призвал депутат Госдумы.

Его коллега Леонид Слуцкий добавил, что надо направить французской стороне запрос и потребовать признания сделки о продаже указа недействительной, а затем добиваться его возвращения в Россию. «И Франция не имеет права здесь отказывать», — заявил он.

Указ, о котором идет речь, является важным документальным свидетельством эпохи дворцовых переворотов. Сообщение о его краже было опубликовано Российским государственным военно-историческим архивом (РГВИА) неделю назад. Неизвестные подменили документ муляжом. Регулярно бывающий в архиве историк подтвердил, что отдельные листы указа «теоретически можно легко забрать» из хранилища. Украденный документ всплыл на французском аукционе Aguttes, где его продали за 3120 евро. Замгендиректора РГВИА Василиса Денисова признала, что он имеет «большую историческую и культурную ценность».