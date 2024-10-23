Договор России с КНДР носит открытый характер и не содержит и никаких закрытых статей. Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал RTVI публикацию The Wall Street Journal о якобы «секретных пунктах» договора между Москвой и Пхеньяном, которые позволяют Северной Корее отправить своих военных на Украину.

«Его положения официально опубликованы. «Секретные пункты» — выдумки западной прессы для нагнетания и манипуляций общественным мнением», — пояснил парламентарий.

Слуцкий также рассказал журналистам, что комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, решение принято единогласно.

«Будем предлагать Государственной думе рассмотреть вопрос на пленарном заседании в четверг, 24 октября, первым вопросом», — отметил он.

По словам парламентария, договор закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, а также при стремлении к установлению справедливого многополярного миропорядка.

«Это база для расширения сотрудничества во всех сферах взаимодействия. Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на союзнический уровень. Не сомневаюсь, что документ будет поддержан завтра межфракционным консенсусом», — добавил Слуцкий.