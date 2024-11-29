С марта 2025 года предприятия и региональные власти не будут заниматься вопросами брони сотрудников организаций от мобилизации, эти полномочия перейдут к федеральным ведомствам и Минобороны России. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Ранее телеграм-канала «Эхо» со ссылкой на несколько компаний сообщил о том, что на предприятиях начали уточнять новые правила бронирования сотрудников от мобилизации. Это связано с тем, сказано в посте, что «все ранее оформленные брони действуют только до 21 марта 2025 года».

Теперь процедура брони, согласно информации «Эха», будет проходить по правилам, предусмотренными постановлением правительства № 766с от 05.06.2024, которое «не опубликовали в открытом доступе». Источники канала рассказали, что в документе представлен сокращенный перечень организаций, которые могут забронировать своего сотрудника.

Заварзин объяснил RTVI, что бронированием работников организаций будут заниматься только федеральные ведомства.

«Меняется следующее: если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее. Не региональные органы смогут заниматься, а федеральные — вот в чем разница», — сказал парламентарий.

Его коллега, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил RTVI, что нормы, которые действовали ранее при бронировании сотрудника от мобилизации, в любом случае нуждаются в изменениях.

«Те правила, которые были приняты вот в это безудержное демократическое время, и те законы [в области мобилизации] — их постепенно меняют. Время идет, сейчас другие угрозы, и правила будут менять. Профильные министерства должны определять “бронь”, Минобороны, прежде всего, а также Министерство промышленности. И о мобилизации речи нет! Чего здесь беспокоиться», — сказал собеседник RTVI.

Об изменениях правил призыва при мобилизации

В мае комитет ГД по обороне рекомендовал отклонить законопроект об освобождении научных сотрудников и людей с учеными степенями от призыва по мобилизации. В своем заключении члены комитета сослались на «несоответствие подходу, принятым в настоящее время в законодательстве России о мобилизации», позволяющему определенным категориям лиц при необходимости «получить бронирование или отсрочку по месту работы».

25 июля Госдума во втором и в третьем чтениях приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым штраф за неисполнение обязательств по оповещению и явке граждан по мобилизации может составить до 500 тыс. рублей. Документ предлагает административно наказывать юрлица, которые своевременно не исполнят предписания по оповещению и обеспечению явки граждан в военкомат по мобилизации. Для должностных лиц штрафы ограничат 80 тыс. рублей.

В июле в России также впервые появилась особая форма повестки для призыва в рамках мобилизации. В этих новых повестках содержится упоминание об указе президента России Владимира Путина, который объявил в стране частичную мобилизацию, об уголовной ответственности за неявку в военкомат и «временных мерах», предусмотренных законом для «уклонистов» от призыва, — например, запрете на выезд из страны или управление транспортным средством.

Сейчас право на бронь от призыва по мобилизации в России, как в январе писал «Коммерсантъ», имеют часть сотрудников некоторых IT-компаний, операторов связи, «системообразующих» СМИ и финансовых организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры рынка».

Газета отмечала, что для того, чтобы его включили в список по брони, сотрудник должен быть оформлен по трудовому договору, выполнять «критически важные для этой организации функции», подчеркнув, что бронь «выдается не на конкретного человека, а на должность». То есть если человек уволился, то из списка он будет исключен.