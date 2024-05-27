Комитет Госдумы одобрил поправку, которая предусматривает административную ответственность за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, «содержащих информацию о наркотических средствах». Депутат Николай Брыкин, автор инициативы, рассказал RTVI, как будет работать запрет пропаганды наркотиков, в случае утверждения таких законодательных изменений.

Законопроект вводит в законодательство понятие «антинаркотическая пропаганда». Под этим подразумевается распространение информации о том, какая уголовная и административная ответственность предусмотрена за сбыт, оборот и продажу наркотиков. Также речь идет о рисках, связанных с психическими заболеваниями и возникновением зависимости.

Согласно законопроекту, который готовится к третьему чтению в парламенте, в России запрещается пропаганда наркотических средств. Однако есть исключение: это касается произведений литературы и искусства, которые были опубликованы до 1 января 2024 года. В таких произведениях может содержаться информация о наркотиках, но без указания способов их применения и методов изготовления.

«Положение о запрете распространения информации не применяется к произведениям литературы и искусства, содержащим информацию о наркотических средствах, если там не указаны сведения о способах, методах изготовления и использования наркотиков. За это ответственности нет никакой, все нормально будет с вашими произведениями, не волнуйтесь. Если авторы не культивируют, не говорят, что и как надо сделать, чтобы получше «кайфануть», к ним нельзя применить положения кодекса административных правонарушений», — пояснил Брыкин.

Распространение таких литературных и художественных произведений в публичном пространстве должно сопровождаться предупреждением об административной и уголовной ответственности. Прежде всего, это касается интернета, отметил депутат.

Предупреждение «за данное деяние предусмотрена административная и уголовная ответственность» может быть размещено на обложке книги, если она продается в магазине или распространяется в интернете. В случае с музыкой парламентарий предлагает использовать дисклеймер перед началом композиции.

За отсутствие маркировки будет грозить штраф. Для физлиц штраф составит от двух до четырех тысяч, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для компаний — от 300 до 600 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.