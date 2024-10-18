Москвичи призывного возраста действительно повторно получают электронные повестки в военкомат, подтвердил RTVI глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, по этому поводу не нужно никому переживать, «радоваться надо». Ранее о рассылке сообщил телеграм-канал проекта «Идите лесом», подчеркнув, что Единый реестр воинского учета пока официально не запущен, и электронные повестки не имеют юридической силы.

«Это нормальный процесс, система должна начать работать. Сейчас продолжается тестирование системы, ее отладка. Основной документ в осенний призыв — это бумажная повестка», — пояснил RTVI Картаполов.

Он заверил жителей Москвы, что им не стоит переживать по поводу повторной рассылки электронных повесток, — как и остальным россиянам призывного возраста.

«В нашей стране вообще ни о чем переживать никому не надо. У нас есть, слава Богу, президент, у нас есть наше светлое будущее по всем вопросам», — заявил глава оборонного комитета Госдумы.

По словам Картаполова, сейчас «идет процесс» отладки системы рассылки электронных повесток, который будет продолжаться до тех пор, пока Минобороны не запустит Единый реестр воинского учета.

«До 1 января 25 года, пока не будет создан и передан в ведение Министерства обороны информационный ресурс военнообязанных, будет тестовый режим. Чего переживать? Радоваться надо!» — сказал депутат.

Картаполов сравнил приходящие россиянам электронные повестки с другими уведомлениями, представив это как аргумент в пользу того, что по этому поводу не стоит волноваться.

«Никто же не переживает, когда приходят электронные уведомления о том, что надо уплатить налоги до 1 декабря, о том, что надо уплатить штраф, если нарушил ПДД, о том, что надо пойти сделать прививку, вот никто не переживает. Вот за повестки все переживают. Вот не надо переживать, все хорошо!» — посоветовал глава комитета Госдумы по обороне.

Накануне, 17 октября, специализирующийся на вопросах воинского призыва и мобилизации проект «Идите лесом» сообщил, что москвичи призывного возраста начали получать электронные повестки о явке в военкомат «по второму кругу». В сообщении телеграм-канала проекта приводятся отзывы проживающих за границей россиян, которым на электронную почту пришло уведомление о повестке, но посмотреть ее саму, не будучи в России, они не могут.

«Такое же уведомление приходило 13 сентября, когда была массовая рассылка электронных повесток. ЕПП Москвы шлёт электронные по второму кругу», — цитирует «Идите лесом» пояснения своего источника.

Представители проекта напомнили, что Единый реестр воинского учета еще только тестируется, причем лишь в трех регионах — в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине. Пока о начале его работы не объявлено официально, электронные повестки считаются не имеющими юридической силы, подчеркнули авторы канала.

Тестирование работы Единого реестра воинского учета стартовало 18 сентября. Власти всех трех регионов, где оно проводится, предупредили местных жителей, что они могут получить электронные повестки, но являться по ним не обязаны. Член думского комитета по обороне Виктор Заварзин подтверждал RTVI, что эта рассылка — «нормальный процесс», и основными по-прежнему остаются бумажные повестки.

Предполагается, что 1 ноября Минцифры, отвечающее за разработку портала, должно передать его Минобороны для дальнейшего заполнения баз данных.