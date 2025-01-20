Приднестровье, ранее просившее газ у России, согласилось получать топливо от Кишинева, потому что у Тирасполя «вариантов нет», заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что главное в этой ситуации — чтобы приднестровцы были в тепле, а предприятия и детские сады работали.

«У него [Приднестровья] вариантов нет. У нас на сегодняшний день нет границы между Россией и Приднестровьем. Приднестровье граничит только с двумя странами — Украиной и Молдавией. Понятно, что просить у Украины бесполезно, даже вообще опасно. И Молдавия — это был вынужденный ход, именно вынужденный», — подчеркнул депутат.

Ананских пояснил, что поставки газа, которые обещал Кишинев, вряд ли окажутся бесплатными, потому что «за этот подарок они все равно в той или иной мере будут пытаться давить на внутреннюю политику Приднестровья».

«Сейчас самое главное — чтобы эти поставки согласовались, потому что, как вы знаете, несколько часов назад все было под вопросом, и Молдавия категорически отказывалась пропускать транзитный газ в Приднестровье», — сказал парламентарий.

Самое главное сейчас — это то, что жители непризнанной Приднестровской Молдавской республики будут «обогреты, предприятия и детсады заработают», добавил Ананских.

Каким будет порядок расчетов за поставки газа в Приднестровье из Молдовы, депутат не знает, но убежден, что в любом случае участие в этом примет Россия.

«Думаю, что в итоге с помощью Российской Федерации будут оплачивать эти поставки. <…> Учитывая, что “Молдовагаз” должен <…> более $700 млн “Газпрому”, то я думаю, что в любом случае будут каким-то образом засчитываться в счет долга эти поставки. Я не знаю, но подозреваю, что так оно и будет. Или, наоборот, “Молдовагаз” будет просить живые деньги от “Газпрома” за эти поставки», — сказал он.

Ранее 20 января президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что они приняли предложение Кишинева о поставках газа. По его словам, «Тираспольтрансгаз» уже направил уведомление «Молдовагазу».

«Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания “Молдовагаз”», — сообщил он.

Решение приднестровских властей Красносельский объяснил тем, что жители и социальные учреждения региона должны побыстрее получить тепло и электроэнергию. Глава региона добавил, что в этой ситуации нет никаких «тайных заговоров» и геополитики.

«Есть просто холодные квартиры у людей. Бросьте заниматься политикой там, где не надо. Дайте тепло людям», — призвал он.

Поставки газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транзит российского топлива. В конце декабря 2024-го «Газпром» объявил, что с 1 января 2025 года прекращает поставки газа в Молдову.

Решение российской компании связано со спором с «Молдовагазом» об оплате газа — Кишинев не признает долг за топливо, поставленное в Приднестровье. По оценке российской стороны, его сумма составляет 709 млн долларов, Молдова приводит другую цифру — 8,6 млн долларов.

В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения электроэнергии и отопления. Тирасполь утверждал, что запасов газа хватит лишь на месяц, и от холода погибло несколько человек.

Красносельский заявлял, что власти Молдовы, через которую поставлялось топливо, делают все, чтобы «усугубить существующий кризис», и призвал молдавского лидера Майю Санду пропустить топливо в республику.

В «Молдовагазе» сообщили, что Кишинев предлагал Тирасполю помощь с закупками топлива в Евросоюзе, но тот отказался, так как ждал решения Москвы.

Комментируя сложившуюся в начале года ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что ответственность за возникшие в Молдове и ПМР проблемы лежит на Кишиневе и Киеве.

15 января Краснопольский заявил, что Россия может в ближайшее время возобновить поставки газа в республику в рамках «гуманитарной помощи», отметив, что переговоры велись на уровне Минэнерго России, но технические детали пока не оговорены. Российские власти эту информацию не подтверждали.

«Коммерсантъ» писал, что Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок с европейского спотового рынка через компанию-посредника. По этой схеме, отмечала газета, Приднестровье сможет закупать с января по апрель примерно по 3 млн куб. м газа в сутки на общую сумму $164 млн.

Санду позднее заявила, что поставки российского газа в Приднестровье, в том числе опосредованные, нарушают международные санкции и являются незаконными.