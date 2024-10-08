Возрождение Партии любителей пива (ПЛП) может преследовать цель создания «пугалки» для «Новых людей», заявил RTVI секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Он оценил идейную составляющую и перспективы «пивной» партии.

«Думаю, что это “пугалка” для “Новых людей”. В условиях, когда значительная доля электората не определившаяся, когда семимильными шагами идет маргинализация населения, у нас может победить “Партия водки”, “Партия пива”, “Партия красивой жизни”, “Партия красивых девушек”», — сказал Обухов.

Он отметил, что если исходить из опыта европолитики, то Партия любителей пива — это «синоним самых разных политических проектов». Депутат добавил, что администрация президента, скорее всего, не допустит «еще один аналог “Новых людей”», разве что только для того, чтобы «была внутривидовая конкуренция».

По мнению Обухова, у «пивной» партии нет политических перспектив.

«Если для КПРФ есть “Коммунисты России”, для СРЗП — “Пенсионеры”, то почему бы для запугивания “Новых людей” не создать партию? Ни “Коммунисты России”, ни “Пенсионеры” шансов пройти в Думу не имеют, они только лишь как спойлеры», — отметил парламентарий.

Учредительный съезд возрожденной Партии любителей пива прошел в Москве 5 октября. Ее председателем был выбран экс-президент компании «Freedom Finance» Сергей Гришин, а генсеком — политолог Константин Калачев. На мероприятие собрались 109 делегатов из 50 регионов России. Во время выступления на съезде Калачев заявил, что его партия — «не оппозиция, а системная альтернатива». ПЛП не зарегистрирована Минюстом.

На съезде Партии любителей пива Калачев назвал КПРФ «партией прошлого».

«Почему пиво? Есть КПРФ — партия любителей прошлого, “Единая Россия” — партия любителей власти, ЛДПР — партия любителей Жириновского… Пиво намного надежнее! Оно не подведет, потому что вечно», — цитирует политолога «Коммерсантъ».

В интервью Daily Storm Калачев заявил, что ПЛП обращается к «спящим избирателям, кто уже разочарован во всех партиях и не голосовал ни за кого». По его словам, цель партии — попасть в Госдуму и набрать минимум 3% голосов, чтобы получить госфинансирование.