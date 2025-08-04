Работающие россиянки могут взять больничный при наличии болевого синдрома во время менструации, но для этого им надо наблюдаться у врача на регулярной основе, чтобы сформировалась соответствующая история болезни. Об этом NEWS.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, с этим у женщин не должно возникнуть проблем: если они в критические дни испытывают настолько сильные болезненные ощущения, что это препятствует трудовой деятельности, то наверняка уже обращались к медикам за консультацией по поводу причин этого синдрома.

«Как правило, женщина давно уже наблюдается у соответствующего доктора. Он знает ее проблемы и готов выделить больничный в какие-то особые дни», — пояснила депутат.

Бессараб отметила, что в таких случаях необходимо не только наблюдение за состоянием здоровья пациентки, но и системное лечение, поскольку болезненные менструации в большинстве случаев обусловлены какими-то «отклонениями».

Тем не менее, подчеркнула депутат Госдумы, листок временной нетрудоспособности в связи с болевым синдромом при менструации должен выдаваться только «в особых ситуациях», когда, согласно оценке врача, состояние пациентки несовместимо с выполнением ее обычной работы.

Первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила «Абзацу», что рассматривается возможность разрешить россиянкам при болезненной менструации переходить на режим работы из дома.

По словам депутата, цель этой законотворческой инициативы — поспособствовать «созданию благоприятных условий для совмещения работниками профессиональных и семейных обязанностей», повысить мотивацию сотрудников к деторождению и укрепить традиционные семейные ценности.

При этом, признала Буцкая, эта мера в случае внедрения не коснется всех россиянок, поскольку характер работы в некоторых профессиях и сферах в принципе не предполагает перехода на дистанционный формат.

Так называемые «менструальные отпуска» — освобождение от работы на время критических дней — практиковались в России в 1920-х годах. Их регламентировало постановление отдела охраны труда Наркомтруда от января 1926 года. Согласно этому документу, любая работающая женщина могла взять отгулы на работе на время менструации с подтвержденного разрешения врача. Условия оплаты этих отгулов не отличались от обычного больничного листа. Но уже в 1927 году женщины добровольно отказались от этой привилегии, поскольку из-за нее стали чаще сталкиваться с отказами при приеме на работу.

В 2013 году депутат Госдумы от партии ЛДПТ Михаил Дегтярев, сейчас занимающий пост министра спорта России, внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о дополнительных ежемесячных отгулах для женщин. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев тогда назвал эту инициативу «несерьезной».