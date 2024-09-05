Минюст разработает законопроект об обязательном досудебном примирении по делам о расторжении брака, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что это «запоздалая», но важная инициатива, которая может помочь тем парам, которые еще не до конца определились с разводом.

По словам депутата, законопроект будет своего рода ответом Чуйченко на ее собственный вопрос, который она задавала министру в Госдуме: «Почему у нас не работает институт медиации?»

«Министр юстиции со мной тогда согласился и сказал: «Да, мы должны сделать его работающим». И при заключении брака хорошо бы в органах ЗАГС будущих супругов знакомить с особенностями семейного законодательства. Для расторжения брака институт медиаторов обязательно должен работать. Он должен быть при органах ЗАГС и там, где подаются заявления о расторжении брака», — порассуждала Останина.

Она пояснила, что в отдельных случаях супруги могут сомневаться в необходимости разводиться, и в этих ситуациях нужен посредник, который «способен побудить к взаимному диалогу».

«Иногда заявление о разводе принимается в спешке, в горячке, кто-то на кого-то обиделся, трудно пойти навстречу, когда уже развод свершился. А в данном случае мы просто к принятому закону «приделаем ноги», и будет этот закон уже будет работать, что называется, на земле», — сказала Останина.

По ее мнению, документ может быть принят уже в осеннюю сессию.

3 сентября заявил глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что процедура досудебного примирения будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Помимо этого, в законопроекте будет прописана возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака.