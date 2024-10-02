Предложение экс-мэра Владивостока Юрия Копылова снести жилые дома в центре города и вместо них построить «мегабассейны» не учитывает многих важных факторов. Такое мнение в разговоре с RTVI выразил член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Владимир Новиков.

Что предложил экс-мэр Владивостока

Копылов предложил построить во Владивостоке на улице Спортивная главный стадион в городе, а рядом с ним возвести комплекс из нескольких бассейнов под открытым небом, пишет ИА PrimaMedia. Речь идет об участке площадью 25 964 кв. м. В материале отмечается, что он принадлежит компании, чей владелец два года находится в СИЗО по делу о бандитизме, убийстве, незаконном обороте оружия и неуплате налогов в особо крупном размере.

На месте, о котором говорит Копылов, изначально планировали построить торгово-развлекательный центр с парковыми зонами, но позднее власти отозвали разрешение, объяснив это прекращением договора аренды.

Один из вариантов занять пустующий участок — это построить здесь школу на 355 мест, детский сад (также на 355 мест) и общедоступный спортивный комплекс. Другой — возведение ЖК общей площадью 116 тыс. кв. м жилья и МФЦ с фермерским рынком, офисными и торговыми помещениями. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, оно на стадии обсуждения, уточняет PrimaMedia.

Копылов считает, что сначала надо снести близлежащие хрущевки и решить проблемы с канализацией и водоотведением, так как район «расположен в низине, в болотистой местности, и тайфуны затапливают его дождями». Жилые дома экс-мэр предлагает перенести за город, в Надеждинский район.

«Строительство высотного жилья во Владивостоке надо просто прекратить. В городе образовался дефицит электрической энергии. А новые дома строятся в основном с электрическим отоплением — возникает вопрос, откуда брать киловатт, если его не хватает для первых нужд. Обсуждается строительство атомной электростанции, но на него уйдет лет 15 минимум», — порассуждал он.

Также Копылов заявил, что «снес бы все хрущевки на Спортивной», но это потребует «сумасшедших капиталовложений». После этого, по мнению экс-мэра, там нужно построить стадион и комплекс бассейнов, включая детские, для обогрева которых он предложил использовать вторичное тепло от ТЭЦ-2. Кроме того, на месте промышленных объектов и местного рынка можно возвести парковки и организовать зону для прогулок, считает Копылов.

Он отметил, что схожие решения уже реализованы в Уссурийске.

Что об этом говорят в Госдуме

Депутат Госдумы от Приморского края Владимир Новиков в разговоре с RTVI отметил, что в районе на улице Спортивной, о котором говорит Копылов, действительно происходят подтопления, когда идут ливни.

«Но это не та проблема, из-за которой надо сносить все жилые дома и переносить в Надеждинский район из-за того, что они расположены в низине. <…> Расселение отдельного микрорайона — это громадные деньги. Допустим, для самого Владивостока это не потянуть — переселить столько квартир. Я точно понимаю, что те хрущевки — не аварийные. Да, они старые, ветхий жилой фонд — но это программа реновации», — сказал он.

По словам Новикова, абсолютное большинство сложных вопросов городского развития решаются в соответствии с мастер-планами, утвержденными Министерством развития Дальнего Востока и постановлением премьер-министра, а переселение и строительство новых микрорайонов представляет собой плановую работу, решение по которой должна принимать городская администрация.

«В этом нет ничего плохого. Если решение по реновации принимается, то согласие на него должны давать жильцы, потому что каждый из жильцов — это собственник своего жилья. И согласны ли будут переехать те жильцы, которые живут в районе Спортивной, площади Луговой, в сторону Надеждинского района? У меня большие вопросы. Каким образом их переселять, оценивать рыночную стоимость, выкуп — вопрос для проработки», — подчеркнул депутат.

Вместе с этим Новиков допустил, что в уже утвержденных мастер-планах можно найти решение этого вопроса.