Обратиться к Всевышнему ради урожая и дождей — не грех, заявил RTVI глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). Так он прокомментировал призыв министра сельского хозяйства Оксаны Лут ставить свечки Илье Пророку, чтобы в регионах России, где сейчас засуха, пошли дожди.

«Свечку поставить не грех, не грех и к Всевышнему обратиться. Я это сделал уже давно: через свои стихи, обращаясь к небесам, к ветру, тучам. Сегодня сдал седьмой том стихов в печать. Таким образом я нахожу возможность поблагодарить сентябрь, который дал нам возможность убрать урожай, особенно в тех регионах, где были дожди. Если бы там не было погодных окон, мы бы потеряли более 25 млн урожая», — сказал Кашин.

Депутат отметил, что раньше христиане вместе со священниками «обращались к святым, делали шествие вокруг церкви, чтобы дождь или пошел, или остановился». Он отметил, что в 2024 году в Рязанской области больше месяца не было дождей, и лишь недавно ситуация стала меняться.

«Прогнозы нам говорят о том, что в ряде областей центрального Черноземья больших дождей не будет. А вот в Московской области мы видим: здесь достаточно неплохо попитали дожди, неделю назад они были. Сейчас пришли в Тамбовскую область, залили Урал, Сибирь, Дальний Восток. В том же Алтайском крае или Оренбургской области, в Челябинске дождей было 30 дней кряду», — добавил Кашин.

Парламентарий уточнил, что на сегодняшний день «запасы продуктивной влаги во многих регионах давно как бы закончились», но в октябре, по мнению экспертов, «дела поправятся, и озимые, во всяком случае то, что посеяно по парам, распустятся».

«Так получается, что там, где бы мы хотели солнечную погоду, прошли дожди. Но повторяю: задачи поставлены, их надо решать, паниковать нельзя и не нужно. А к Всевышнему надо всегда обращаться. Особенно когда видишь, что и прогноз плохой», — резюмировал Кашин.

Что сказала глава Минсельхоза

Как передает «Интерфакс», Лут в кулуарах международного форума «Биопром» в Геленджике заявила, что в этом году сев озимых из-за недостатка влаги в отдельных регионах проходит «очень тяжело», потому что аграрии сеют «практически в песок».

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Например, продолжила она, в некоторых регионах дождей нет с середины весны. По ее мнению, остается лишь молиться и ставить свечки Илье Пророку (по старинной народной традиции у него принято было просить дождя во время вызревания хлеба).

«Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — сказала Лут.

Министр заявила, что Россия «попала во все возможные природные явления»: заморозки, засухи, потопы, нашествие саранчи и так далее. При этом, пообещала она, 20 млн га озимых будут посеяны.

Отдельно Лут высказалась по поводу влияния биотехнологий на климат, назвав это «опасной» и «незарегулированной» темой. По ее мнению, нельзя допускать, чтобы «какие-то любые аспекты [в этой сфере], которые другие страны проводят, могли отражаться» на России.

Ранее в Российском зерновом союзе заявили RTVI, что урожай зерновых и зернобобовых культур в 2024 году может оказаться минимальным за пять лет из-за аномальных погодных условий весной. Однако в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) выразили уверенность в том, что это не может отразиться на ценах на хлеб для конечных потребителей.