Правоохранители должны знать о преступнике все данные, включая национальность, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Так он прокомментировал решение властей Санкт-Петербурга внедрить в 8 тыс. городских камер «механизм распознавания этнической принадлежности лиц», чтобы следить за мигрантами и местами их проживания.

«Я не считаю, что само по себе желание выявить национальную принадлежность, особенно когда речь заходит о преступности, является унижением. У правоохранительных органов должна быть полнота информации о правонарушителях. И это не только пол, но и национальность. Потому что по этому признаку можно определять связи между преступными элементами и так далее. Мы не должны исключать этого», — пояснил Затулин.

При этом депутат заявил, что не представляет, как эти камеры будут отличать уроженцев Дагестана, где «несколько десятков народностей», или граждан Армении и Азербайджана.

«Не очень понятно, каким образом можно технически, без общения с конкретными представителями, только на основании записи об этом судить. Вот к этому у меня вопросы. А к тому, что у преступника есть национальность… Вы знаете, что по этому поводу даже есть инициатива, которая исходит от Чеченской республики, где требуют, чтобы в информации о преступнике не указывалась национальность. Я не считаю, что это правильно во всех случаях», — отметил Затулин.

Как пишет «Ъ», глава комитета по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга Олег Капитанов рассказал на заседании городского правительства, что 8 тыс. уличных камер (из 102 тыс.) будут оснащены «механизмом распознавания этнической принадлежности лиц».

Технология, по его словам, позволит бороться с «формированием этнических анклавов» и принимать «своевременные превентивные меры по недопущению социальной напряженности в регионе». По данным газеты, расходы на это составят 38,4 млн рублей.

В комитете по межнациональным отношениям администрации Санкт-Петербурга сообщили «Ъ», что в конце 2024 года была закуплена лицензия «на право использовать программное обеспечение распознавания этнической принадлежности лиц».

Это нужно для того, чтобы «обеспечить более точное прогнозирование потребности в ресурсах для обеспечения порядка и безопасности в рамках проведения массовых мероприятий, оптимизировать привлечение волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, говорящих на различных языках», говорится в статье.

Решение властей Санкт-Петербурга раскритиковал глава СПЧ Валерий Фадеев, пишет «Ъ». Он отметил, что власти города, по его мнению, «и так уже знают, где образуются анклавы», и назвал решение администрации «унижающим человеческое достоинство», поскольку в России «даже в паспорте национальность не указывают»:

«И вдруг какие-то телекамеры будут определять, какой человек национальной принадлежности».

Замглавы Института стран СНГ Александр Докучаев в разговоре с «Ъ» задался вопросом, как камеры с такой технологией будут отличать, например, «казахов от якутов». По его мнению, подход властей Петербурга «сеет напряженность и межнациональную рознь», а с этической точки зрения «вызывает серьезные вопросы к компетентности людей на государственных должностях».

Напомним, в 2023 году военком Москвы Максим Локтев утверждал, что технология распознавания лиц будет использоваться для выявления уклоняющихся от призыва в армию молодых людей через городскую систему камер видеонаблюдения. Эта технология была внедрена в российской столице еще в 2019 году и активно использовалась силовыми ведомствами для уголовного преследования участников несанкционированных акций.