Российские аэропорты находятся под особым контролем Минобороны, поэтому речи об ослаблении их охраны не идет. Об этом корреспонденту RTVI сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Так депутат прокомментировал публикацию газеты «Ведомости» о том, что российские власти якобы передумали выделять из федерального бюджета 11 млрд рублей на защиту гражданских аэродромов от беспилотников в ближайшие два года. По данным издания, вопросами антидроновой защиты будут, как и сейчас, заниматься военные и сами аэропорты.

«Аэропорты — это критически важные объекты транспортной инфраструктуры, и, безусловно, они находятся под пристальным вниманием нашего противника и, соответственно, под особым контролем со стороны руководства страны и Министерства обороны. Поэтому никакой речи о том, что каким-то образом будет ослаблена охрана и оборона аэропортов, безусловно, не идет», — сказал Картаполов RTVI.

Говоря о собственных полномочиях аэропортов по защите от беспилотников, депутат отметил, что аэропортам «это проще и быстрее делать», и они «успешно справляются» с этой задачей. Картаполов добавил, что между аэропортами и средствами ПВО Минобороны выстроено «четкое взаимодействие».

«И, безусловно, здесь никакого беспокойства быть не должно. Пассажиры, воздушные суда находятся под защитой нашей противовоздушной обороны в комплексе», — заключил глава оборонного комитета Госдумы.

По данным «Ведомостей», изначально государство планировало выделить на антидроновую защиту аэропортов более 11 млрд рублей за два года. Речь шла об аэродромах, отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры I категории. Это воздушные гавани московского авиаузла, Пулково (Петербург), Кольцово (Екатеринбург), Храброво (Калининград), Толмачево (Новосибирск), Емельяново (Красноярск) и так далее. Всего к I категории относится 31 российский аэропорт.

Из обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)» следует, что госфинансирование на защиту аэропортов от дронов выделяться не будет. «Ведомости» ссылаются на источник, близкий к Минтрансу, и собеседника, знакомого с новой версией федерального проекта.

По данным издания, в начале декабря 2024 года вице-премьер Виталий Савельев, курирующий нацпроект по БАС, сообщил о его возможной «пересборке». Он заявил, что сокращение финансирования будет «небольшим» и что «на это есть субъективные и объективные причины», пишет газета.

В Минтрансе сообщили, что механизм защиты аэропортов от беспилотников заложен в законодательстве о транспортной безопасности и ведомственной охране. «Работа по формированию системы мер по противодействию угрозам воздушного характера проводится в рамках действующего и формирующегося законодательства», — заявили в ведомстве.