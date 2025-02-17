Западные страны никогда не предоставят Украине тех же гарантий, что и Израилю, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киеву нужны больше ракет, сильная армия, вступление в ЕС и договоренности, как у НАТО с еврейским государством.

«Это совершенно разные условия. Украина — это не Израиль. И Трамп, и люди на Западе понимают, что Украина — это часть русского мира, как Беларусь, как Россия, поэтому о чем он, от кого, какие гарантии?» — сказал Соболев.

Депутат отметил, что заявления Зеленского «зачастую противоречат друг другу», а сам он «из последних сил цепляется за власть, у него нет будущего».

«Конечно, Украина — не Израиль. Израиль — это, так сказать, особый союзник, у него сильное лобби в США. Поэтому, ясное дело, что Зеленский тоже хочет… Напомню, что по итогам 2022 года Всемирный еврейский конгресс признал его лучшим евреем года», — добавил Соболев.

Ранее Зеленский заявил, что гарантиями для Украины со стороны стран Запада стали бы: большой пакет вооружений, включая ракеты («как превентивный шаг»), существенное увеличение армии, сопоставимую по размеру с российской (если Украину не возьмут в НАТО), вступление в Евросоюз и инвестиции США. Отдельно он упомянул, что Киев хотел бы получить такие же гарантии, какие получил Израиль.

«Когда Иран атаковал Израиль, то США, Франция, Великобритания и другие <…> начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Израиль не в НАТО. Это означает, что он имеет конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я считаю, мы очень в этом нуждаемся», — сказал он.

В 2024 году Зеленский уже призывал страны НАТО защищать Украину так же, как это было во время атаки Ирана на Израиль. По его словам, для этого альянсу достаточно «политической воли».

В 2023 году президент Украины в интервью телеканалу «1+1» заявлял, что Киев до вступления в НАТО ожидает получить от США гарантии безопасности по «израильской модели». Он отметил, что западные страны не хотят быть втянутыми в военные действия на Украине «личным составом», и Киеву «это не нужно».