Большинство россиян относится к среднему классу, заявил в программе «Что это было» на RTVI первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«В России, безусловно, сформировался средний класс, и это бóльшая часть нашего населения. Да, есть очень богатые люди, но их, в общем, сравнительно в процентном отношении не так много. Есть люди, которые попадают в категорию бедных людей, малоимущих. Их порядка 8−9 процентов», — сказал Жуков.

По его словам, уровень бедности в стране характеризуется тем, «сколько людей в среднем получают ниже прожиточного минимума». «Этот уровень у нас постоянно снижается, с каждым годом. Еще несколько лет назад было 12%. Сейчас, по-моему, по последним данным, уровень бедности до 8% населения сократился», — поделился депутат.

При этом инфляция влияет на людей по-разному и «сильнее бьет» по тем, кто получает небольшой доход и в основном тратит его на продовольственную корзину, отметил Жуков.

«Если средняя инфляция 9−10% по всей номенклатуре товаров и услуг, то, например, по маслу и молоку — 30% и 25%. Почему-то сильно на овощи выросли цены, на картофель, капусту и так далее. Это то, что для малоимущего населения весьма чувствительно», — констатировал первый вице-спикер Госдумы.

Он напомнил, что в России в этом году провели «очень серьезную налоговую реформу» и ввели «очень серьезные вычеты для семей с детьми».