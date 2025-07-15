Россия должна быть готовой к тому, что Украина начнет использовать не только американские ракеты ATACMS на расстояние до 300 км, но и немецкие Taurus, дальность которых составляет 500 км. Об этом RTVI сообщили первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев и его коллега по комитету, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«ATACMS — серьезная ракета, но она, в принципе, сбивается нашими средствами противовоздушной обороны. Для нас более такая вот сложная ракета — это немецкая Taurus. А так, я думаю, мы справимся. Наши средства ПВО способны сбивать ATACMS», — сказал Соболев.

Журавлев в беседе с RTVI сообщил, что США будут поставлять Украине «все, что ей необходимо, чтобы и дальше воевать с Россией». По его мнению, ранее американского лидера Дональда Трампа сдерживало то, что он не хотел осуществлять поставки за счет бюджета страны.

«А теперь он нашел фиктивного покупателя — ООО “НАТО”, — который будет оплачивать все караваны с оружием. Это отличный вариант для военно-промышленного комплекса США. А для страховки Трамп заключил с Украиной еще и ресурсное соглашение — и страна будет расплачиваться с Америкой своими недрами», — отметил Журавлев.

Депутат уточнил, что Россия должна быть готовой к тому, что около линии фронта появятся дальнобойные ракеты, и не только из США, но и немецкие Taurus, «которые и вовсе летят на 500 км».

«Это и дополнительная нагрузка на наше ПВО, которое, впрочем, с целыми стаями вражеских дронов справляется. Запуск одной ракеты стоит порядка пяти миллионов евро, и использование такого оружия вряд ли может быть массовым. Но о буферной зоне все-таки надо позаботиться, расширив ее вдоль российских границ соответственно ТТХ западных ракет», — заключил Журавлев.

14 июля Трамп пообещал, что введет против России «жесткие тарифы», если она не согласится прекратить боевые действия в течение следующих 50 дней. Он также пообещал предоставить ракеты Patriot, оружие ПВО и артиллерию, продавая их странам НАТО, которые затем передадут их Украине.

Издание The Washington Post со ссылкой на источник сообщило, что общая сумма пакета военной помощи США может составить 10 млрд долларов. При этом в публикации отмечается, что, вероятно, Киев получил разрешение использовать имеющиеся у него 18 ракет ATACMS «на полную дальность 300 км».

Газета утверждает, что если это произойдет, то такие ракеты «могут поразить военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне пределов досягаемости». Также WP уточняет, что США могут передать Украине дополнительные ракеты ATACMS, их количество не уточняется. В публикации также сообщается, что Пентагон несколько месяцев призывал дать Украине разрешение на «более масштабные удары» по территории России с использованием ATACMS.