В России в настоящее время нет необходимости объявлять мобилизацию, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, призвавшего задуматься о проведении всеобщей мобилизации из-за последних заявлений европейских политиков.

«Это личное мнение Апти Алуатдинова. На сегодняшний день в мобилизации необходимости нет, я об этом много раз говорил и еще раз повторюсь», — сказал Картаполов.

Ранее Алаудинов прокомментировал озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном решения нарастить военный бюджет страны и начать дискуссию об использовании ее ядерного арсенала для защиты всего Евросоюза. Командир «Ахмата» высказал мнение, что Европе не удастся победить Россию, даже в случае если она увеличит численность армии и вооружений. При этом Алаудинов призвал задуматься о всеобщей мобилизации в России.

«Надо думать уже, если встанет такая ситуация, о всеобщей мобилизации — собрать примерно армию, пару миллионов, и поставить их всех в такую позу, из которой они никогда уже после этого не выйдут. <…> И после того, как они захотят с нами схлестнуться, Европа и большая часть европейских государств перестанут существовать», — заявил он.

В ходе своего обращения к нации 5 марта Макрон заявил, что Россия «стала угрозой для Франции и Европы». Он также высказался против «слишком хрупкого прекращения огня» на Украине.

Комментируя его слова, Картаполов в разговоре с RTVI напомнил о «печальном опыте конфронтации» Франции с Россией.

«Хотят повторить — ну, милости просим. Мы до сих пор помним, откуда происходит слово шаромыжник. Можно будет обогатить русский язык новыми выражениями», — сказал глава оборонного комитета Госдумы.

По словам Картаполова, решение Макрона никак не повлияет на ситуацию в зоне военной операции на Украине. Депутат добавил, что российские военные продолжают выполнять поставленные задачи, пока они не будут полностью реализованы.