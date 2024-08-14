Россия не допустит, чтобы ВСУ создавали в Курской области «военные комендатуры», заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О такой возможности ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Простым языком: мы всех их выгоним, уничтожим. Никаких комендатур он не создаст — я это ответственно заявляю», — сказал Заварзин.

«Очищение» всей территории Курской области от вторгшихся подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат назвал «делом времени».

«Сейчас идет планирование серьезное, подтягивание сил и средств, работают наши штурмовые отряды. Дело времени — назову так», — заявил Заварзин.

Заявления украинских властей о якобы закреплении в Курской области депутат объяснил тем, что они «попали в капкан».

«Они попали в капкан и теперь не знают, что говорить, на все стороны лепят что попало. Будут все уничтожены, я однозначно говорю, очистим всю территорию. Есть приказ Верховного и есть есть желание всех наших бойцов это сделать, это я говорю серьезно», — заключил Заварзин.

14 августа Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале кадры совещания с кабинетом министров «по ситуации в Курской области». Глава государства написал, что на нем обсуждались «ключевые вопросы», касающиеся в том числе безопасности, гуманитарной помощи и «создания при необходимости военных комендатур».

Боевые действия в приграничных районах Курской области идут с 6 августа. Минобороны России 14 августа заявило, что российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию страны. По данным ведомства, за время боевых действий на Курском направлении потери украинской стороны составили до 2,3 тыс. военнослужащих.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 14 августа заявил в эфире Первого канала, что основные украинские силы в Курской области остановлены, российские войска завершают блокирование всех направлений и участков, но «в лесах» продолжают действовать «единичные ДРГ».