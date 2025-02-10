В России вводятся ограничения на арест беременных и единственных родителей малолетних детей или детей-инвалидов. Такую поправку в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) одобрил комитет Госдумы по госстроительству, передает корреспондент RTVI.

Согласно инициативе, беременную женщину, а также единственного родителя малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью можно будет заключать под стражу лишь в случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления.

В документе уточняются категории граждан, которые подпадают под это условие:

несовершеннолетние,

беременная женщина,

женщина, имеющая малолетнего ребенка,

мужчина, являющийся единственным родителем малолетнего ребенка,

усыновитель или опекуну малолетнего ребенка малолетнего ребенка,

единственный родитель, усыновитель, опекун или попечитель ребенка-инвалида.

В «исключительных случаях» вышеуказанные лица могут быть арестованы, если они подозреваются или обвиняются в совершении преступления средней тяжести с применением насилия либо с угрозой его применения. К «исключительным случаям» относятся:

нарушение ранее избранной меры пресечения,

отсутствие места жительства в России,

скрытие от следствия или суда.

Также арест таких подозреваемых будет возможен в случае, если их личность не установлена.

Среди прочего комитет поддержал поправку, согласно которой мера пресечения в виде ареста не может быть избрана, если подозреваемый или обвиняемый страдает тяжелым заболеванием, которое включено в утвержденный правительством перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

«Сужаем такую меру пресечения, как взятие под стражу. Мы по детям и по женщинам можем оставлять, только если тяжкие и особо тяжкие последствия и если составы, связанные с безопасностью страны. Плюс еще будет по медицинским критериям, которые будет устанавливать правительство», — объяснил смысл поправок глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников во время обсуждения.

Он отметил, что «общество поддерживает» инициативу.

Законопроект внес в Госдуму в 2023 году Верховный суд. Госдума приняла его в первом чтении в октябре того же года. Изменения предлагается внести в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса (заключение под стражу). Сейчас она предполагает, что несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого можно заключить под стражу в случае, если речь идет о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана при совершении преступления средней тяжести.