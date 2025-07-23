Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с RTVI пообещал обратиться в Минздрав с просьбой разработать клинические рекомендации для синдрома короткой кишки (СКК). Ранее с аналогичной просьбой в ведомство обращалась пациентская организация «Ветер Надежд», помогающая взрослым и детям с СКК.

Пациенты с синдромом короткой кишки вынуждены год от года добиваться жизненно необходимого лечения через суды, потому что в отсутствие клинических рекомендаций и стандартов лечения регионы не выделяют бюджет на закупку таких препаратов. Алексей Куринный в разговоре с RTVI рассказал, что направит запрос в Минздрав по клиническим рекомендациям по лечению таких пациентов.

Еще одна проблема пациентов с СКК заключается в том, что необходимое питание и лечение по закону пациенты с СКК не могут получать амбулаторно, на дому, а это сильно ухудшает качество жизни таких пациентов, рассказывали в «Ветре Надежд». По мнению пациентской организации, необходимо закрепить в законодательстве понятие «стационарзамещающей терапии» и «стационара на дому».

Алексей Куринный в разговоре с RTVI заявил, что понятие «стационар на дому» существует, но проблему отрицать не стал.

«Вопрос не в форме оказания медицинской помощи — по сути это просто возможность законно получить необходимые лекарства за счет средств ОМС или бюджета, — это проблема неурегулированности льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях для многих групп заболеваний, нуждающихся в постоянном приеме дорогостоящих лекарств», — отметил депутат.

По мнению Куринного, решить вопрос может создание «единой государственной программы льготного лекарственного обеспечения для всех неинфекционных хронических заболеваний, которые нуждаются в постоянном лекарственном обеспечении по опыту большинства развитых стран».

«Клинические рекомендации, конечно тоже нужны — но это вопрос технический и решаемый. Проект закона о лекарственном обеспечении мы готовим, по клиническим рекомендациям запрос направим», — пояснил Куринный.