Праздник Хэллоуин нужно не запрещать, а «переупаковать», добавив в него «духовные смыслы» и убрав языческую составляющую. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он добавил, что в этот день лучше всего с фейерверками и хлопушками вспомнить о старшем поколении.

По мнению парламентария, сейчас Хэллоуин в определенной степени является «данью уважения нашим предкам, желанием вспомнить о них».

«Понятно, что в современных условиях никто в здравом уме не предлагает, так сказать, с ними пообщаться. Это праздник, который должен напоминать о том, что все мы, так сказать, произошли от наших замечательных родителей, от бабушек и дедушек. И это дополнительный повод как-то об этом поговорить», — сказал Свинцов.

В этом празднике должно остаться «что-то сказочное, что-то необычное», но при этом «с каким-то духовным смыслом», добавил собеседник RTVI.

«Когда нам говорят, что это языческий праздник, даже западный, я считаю, что мы должны просто для себя его каким-то образом переупаковать, добавить в него какие-то смыслы, сделать его традиционным, может быть, через 10, 20, 50, 100 лет. Мы и так много чего запрещаем, людей раздражаем. Нужно больше поднимать им настроение. Следует придумать [свой] формат, чтобы нашим гражданам дать положительные эмоции», — отметил депутат.

О ребрендинге Хэллоуина и тыквах

На вопрос о возможном переименовании праздника Свинцов ответил, что название может быть разным: например, «День чудес» или «Последний осенний день». Он подчеркнул, что вариантов много и в каком-то из них отразить «переход от осени к зиме».

«Идет смена времени года. Сейчас у нас будет прекрасная зима, скоро будет Новый год и вот этот день. Давайте мы вспомним еще раз о наших любимых родственниках, добавим что-то магическое, фейерверки, хлопушки. Можно и тыкву оставить. Не вижу ничего негативного, страшного в том, чтобы взять тыкву и запихать туда фонарик или свечку», — сказал Свинцов.

По словам парламентария, западные традиции выставлять около дома тыквы на Хэллоуин в России «не прижились», в том числе из-за того, что люди в основном живут не в частных домах, а в многоэтажках.

На вопрос, кем бы он сам нарядился на Хэллоуин, Свинцов ответил, что обычно не принимает участие в костюмированных мероприятиях, но сам бы он пришел на такой праздник в образе «пирата и притащил бы какой-нибудь сундук».

Об обсуждении запрета и переименовании Хэллоуина

В России последние годы неоднократно поднимался вопрос о запрете или переименовании Хэллоуина. С 2022 года взамен него предлагают отмечать «тыквенный спас», который называют то славянским народным праздником, то появившимся несколько лет назад способом прославить осенний урожай.

В РПЦ выступали против введения в традицию «тыквенного спаса» и отмечали, что такого праздника нет.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев заявлял RTVI, что в российской культуре и истории есть достаточно памятных дат, которые можно предлагать школам. Хэллоуин он оценил как «пример борьбы дьявола с богом» и высказал мнение, что «насильно внедряли» через школы в течение 30 лет.

При этом его коллега Владимир Бурматов настаивал, что не нужно вводить «федеральные запреты» на празднование Хэллоуина, «Газета.Ru», потому что этот вопрос «выеденной тыквы не стоит» и лишь привлекает внимание к этому празднику, «который никакой для нас не праздник». Россиян, по его мнению, волнуют совсем другие проблемы.

Депутат-единоросс Виталий Милонов считает, что Хэллоуин является праздником «не зарегистрированной в России религиозной секты» и поэтому не имеет права отмечаться в стране. Он напомнил, что официально Хэллоуин запрещено проводить в детских учреждениях.