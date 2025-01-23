В Госдуме предложили провести для школьников специальное занятие в рамках «Разговоров о важном» из-за участившихся случаев мошенничества в отношении детей. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с такой инициативой к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Документ есть в распоряжении RTVI.

«В настоящее время наблюдается рост случаев мошенничества, направленного на детей, что вызывает серьезные опасения за их безопасность, сохранность личных данных и финансовых накоплений родителей», — говорится в обращении Лантратовой.

В связи с этим депутат призвала провести в школах специальное занятие с участием сотрудников МВД и банковских специалистов, которые могли бы рассказать детям о распространенных схемах мошенничества, правилах противодействия им и дать практические советы по защите личных данных.

Лантратова привела в своем обращении три основные схемы обмана детей, описанные банком ВТБ: запугивание по телефону, похищение банковских данных через онлайн-игры и получение доступа к гаджетам через вредоносные программы.

При первой схеме мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, что родителям якобы угрожает опасность и нужно срочно перевести деньги.

Во втором случае мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения «приза». Также детям предлагают купить игровую валюту, например, в Roblox.

Третья схема направлена на то, чтобы ребенок загрузил в гаджет программу удаленного доступа. С ее помощью злоумышленники получают контроль над банковскими приложениями родителей.

МВД описало еще одну схему: мошенники звонят детям и родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учеников или профиля школьника в «Сферуме». При этом злоумышленники используют данные настоящих сотрудников школы, дипфейки и подменные номера. Ребенка в разговоре убеждают продиктовать код из СМС для дальнейшего получения доступа к аккаунту на «Госуслугах».

В «Сферуме» сообщили, что платформа обновляется автоматически и для этого не используются коды из СМС, в том числе от «Госуслуг». Также там отметили, что представители сервиса не пишут и не звонят пользователям в других мессенджерах.