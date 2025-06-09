Государство могло бы ввести временный мораторий на повышение тарифов ЖКХ, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он добавил, что сейчас «всем тяжело» и власти в регионах должны «чувствовать настрой граждан».

«В ситуации, когда, скажем так, идет жесткая борьба с инфляцией, а ЦБ на запредельно высоком уровне держит ключевую ставку, то естественные монополии могли бы поумерить свои аппетиты, и государство могло бы сегодня поприжать их немножко, то есть либо мораторий ввести на рост тарифов, либо повышать их меньшими темпами, чем сейчас», — сказал депутат.

Гартунг отметил, что невозможно добиться инфляции в 4%, когда рост тарифов может достигать 11—12%.

В качестве положительного примера он привел решение Челябинской гордумы, которая хотела поднять тарифы на ЖКХ на 11,9% для управляющих компаний на содержание жилого фонда, но отказалась от этого.

«Мне кажется, это хороший пример того, как в регионах, чувствуя настрой граждан, реагируют правильно. Вот по этому пути и надо идти», — уверен Гартунг.

Также, продолжил депутат, было бы хорошо, если бы региональные энергетические комиссии и федеральные органы власти при утверждении затрат «естественных монополий» более тщательно проверяли их расходы.

«Потому что сейчас всем тяжело, значит, мы все должны это бремя разделить. А не так, что у одних все хорошо, знаете, как у каждого свои проблемы — у одних щи пустые, у других жемчуг мелок», — заключил собеседник RTVI.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что в России с 1 июля начнется плановая индексация тарифов ЖКХ, в среднем она составит 11,9%, но показатель может отличаться в зависимости от региона.

Например, в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане — на 17,5%, в Архангельской области — на 20%, в Пермском крае — до 21,1%, в Кемеровской области — до 19,8%.

Он пояснил, что тарифы ЖКХ в этих регионах России растут из-за изношенности коммунальных сетей, увеличения расходов на вывоз мусора, сложных климатических условий, роста цен на газ и электроэнергию, а также инфляции.

Якубовский заявил, что в Ненецком автономном округе тарифы на ЖКХ увеличатся на 4%, в Чечне — на 5%, в Ингушетии — на 5,2%, а в Кабардино-Балкарии — на 6%. Он объяснил это тем, что в этих регионах введены дополнительные социальные меры поддержки, а уровень оплаты услуг ЖКХ ранее был высоким.