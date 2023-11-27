Право принимать решения о признании того или иного материала экстремистским и запрещенным к распространению в России предлагается передать из районных судов а верховные суды регионов. Соответствующий законопроект, с которым ознакомился RTVI, подготовил ко второму, решающему чтению думский Комитет по госстроительству и законодательству по инициативе парламента Чечни. В Грозном и раньше были недовольны тем, что провинциальные российские суды запрещают различные мусульманские тексты без консультаций со специалистами.

В Кодексе об административном судопроизводстве (КАС) предлагается прописать, что иски о признании того или иного материала экстремистским можно будет подавать «по месту их обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство», в верховные суды российских регионов, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) — в горсуды. Действующая редакция Кодекса предписывает обращаться с такими исками в районные суды.

Несколько изменится и порядок подготовки административного дела о признании того или иного материала экстремистским к судебному процессу. «Если подан административный иск о признании издания религиозного характера экстремистским, суд также вызывает в качестве специалиста представителя централизованной религиозной организации, иного специалиста по соответствующей религии»,- говорится в тексте законопроекта, одобренном профильным думским комитетом на заседании 27 ноября 2023 года.

Кроме того, судам будет предписано приглашать на такие процессы в качестве административных ответчиков «правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода соответствующих материалов, иных лиц, действия которых послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими, если такие лица известны» (действующая редакция КАС говорит о «лицах, действия которых послужили поводом для подачи административного искового заявления» в широком смысле слова, без уточнений).

Соответствующие поправки в случае принятия будут внесены и в закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Законопроект о лишении районных судов права запрещать те или иные материалы был внесен в Госдуму еще в январе 2023 года парламентом Чеченской республики. В пояснительной записке к инициативе говорится: «судебная практика показывает, что нередко информационные материалы, признаваемые экстремистскими, являются материалами народного, исторического, культурного и религиозного достояния, что приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям», и «с учетом значимости» этого вопроса стоит передать рассмотрение подобных дел на более высокий уровень. Привлечение представителей религиозных организаций и специалистов по соответствующей религии «поспособствует всестороннему и объективному рассмотрению дел данной категории», считают чеченские депутаты.

Первое чтение прошло в июне 2023 года. В ходе обсуждения выступавший от имени авторов депутат Госдумы Шамсаил Саралиев («ЕР») напомнил об «ошибках, которые были допущены», и привел в качестве примера решение городского суда Южно-Сахалинска, в августе 2015 года по иску прокурора признавшего экстремистскими цитаты из Корана — «Тебе мы поклоняемся и Тебя молим о помощи» («Аль-Фатиха») и «Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» («Аль-Джинн»).

Этим решением, позднее отмененным областным судом, возмущался глава Чечни Рамзан Кадыров. А осенью 2015 года по инициативе президента Владимира Путина был принят закон, который запретил признавать экстремистскими материалами священные книги христиан, мусульман, иудеев и буддистов: Библию, Коран, Танах и Ганджур, «их содержание и цитаты из них».

Правительство предложения чеченского парламента концептуально поддержало, высказав ряд замечаний к первоначальному тексту инициативы. В частности, в официальном отзыве кабинета министров говорилось, что требование обязательно приглашать на судебные процессы определенные категории лиц, «не учитывает установленного … КАС правового регулирования, позволяющего суду самостоятельно определять круг лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение, и в случае их выявления привлекать к участию в деле». Но это замечание не было учтено при подготовке документа ко второму чтению, следует из текста, одобренного комитетом.

Список материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к распространению в России, ведет Минюст. Сейчас в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства, значатся больше пяти тысяч книг, статей, СМИ, аудио- и видеоматериалов. Последнее пополнение за номером 5405 от 15 ноября : «Информационный материал — аудиозапись и текст песни исполнителей Планыч и Огнеяр с названием «Долой», продолжительностью 04 минуты 14 секунд, которая начинается русскими словами, исполняемыми мужским голосом под музыку: «Долой (неполиткорректное выражение) иго, долой христианский маразм…», заканчивается словами «…без китайского перенаселения», содержащейся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (решение Североморского районного суда Мурманской области от 24.08.2023)”.

Марина Озерова