После скандала, вызванного рассказом уральской блогерши Марии Шалаевой о полете в закрытый ростовский аэропорт Платов на военном самолете, правоохранительные органы должны провести проверку. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

«Широкий резонанс получил тот факт, что блогер выложила в соцсети кадры с объекта Минобороны. Этому уже дали оценку и военные блогеры, и военкоры, общественные, политические деятели. Я уверен, что и правоохранительные органы дадут свою правовую оценку. Интернет помнит все, хоть заудаляйся», — подчеркнул Альшевских.

По мнению депутата, по этой истории уже должна вестись проверка, и не исключил, что девушку могут привлечь к ответственности, если будет выявлено нарушение закона.

«Территория этого аэропорта близка к зоне соприкосновения, и если выполняются определенные вылеты, полеты — все по согласованию с Минобороны», — заключил Альшевских.

Сама Шалаева не стала комментировать RTVI ситуацию, бросив трубку.

О ситуации с Шалаевой

Девушка в своих соцсетях сообщила, что она летала в Ростов-на-Дону в аэропорт Платов на самолете, где сходила в дорогой ресторан. Воздушное судно, судя по всему, является военным, так как, отмечает 161.Ru, аэропорт уже три года не принимает гражданские лайнеры.

Сама Шалаева в одном из видео заявила следующее: «Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов». Издание уточняет, что девушка живет в Екатеринбурге. Она 2007 года рождения, у нее есть трехлетний сын.

Полет в закрытый аэропорт, по неподтвержденной информации, организовал для девушки ее поклонник, которого она называет то «мистер Икс», то «жених», то «человек Кремля».

На одном из видео Шалаева показала своего сына, которого пилоты угощали чипсами.

«Мои суперские выходные прошли в Ростове. Но всех, конечно, беспокоил один вопрос: как же это я туда долетела? Небо закрыто, самолеты не летают, аэропорт не работает. А я вообще вру всем, что я улетела. Так же, как и вру всем про букеты, про историю с тайным поклонником», — заявила она.

Посты Шалаевой вызвали резонанс не только в СМИ, но и среди телеграм-каналов, освещающих СВО. Например, депутат Мосгордумы, военный корреспондент Андрей Медведев заявил, что в истории с Шалаевой Департаменту военной контразведки «есть чем заняться».

«Представляю, сколько всякой информации СБУ и западные разведки получают просто на мониторинге соцсетей. <…> Даже тут, на фото, выложенном неразумной девой, можно найти всякие интересные детали, чтобы понять, какие самолеты летают в Ростов, что за человек ей устроил эти покатушки. И так далее», — сообщил он.

Генерал-майор авиации Владимир Попов в разговоре с «Абзацем» допустил, что, кроме Шалаевой, могут наказать и пилотов, которые ее перевозили.

«Она сейчас навредила людям многим <…> Те же волонтеры слетали бы и бесплатно что-то привезли, что-то быстро организовали — поставку и прочее. Сейчас будут смотреть на это косо. Тем более, предполагаю, если это дойдет до министра обороны, он даст по шапке за такой слабый контроль. Те, конечно, дальше спустят», — пояснил он.

Телеграм-канал Baza пишет, что, судя по удаленным Шалаевой постам в ее телеграм-канале, она летала на самолете в Ростов еще и в январе. Тогда девушка заявила, что во время посещения города сделала себе маникюр.

По словам блогерши, ее тайный поклонник «не из Екб», он «не военный! И не ФСБ! Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя».