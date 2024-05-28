Из-за майских заморозков и перепадов температур многие плодово-овощные культуры, выращиваемые в России, пострадали. В связи с этим Минсельхоз даже рассматривает возможность введения режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне. RTVI поговорил с депутатами Госдумы о том, какие культуры пострадали больше всего, поможет ли повторный посев решить проблему и как это может повлиять на продовольственную безопасность России.

Глава комитета Госдумы по аграрным делам Владимир Кашин (КПРФ)

Если мы говорим об 1% сегодня, даже по зернобобовым, можно посчитать, увидеть, что это под 800 тыс. га. Понятно, что 1% — это немного с точки зрения всей России, но если взять регион, отдельный район, если взять какого-то фермера или хозяйство, то это значительные потери.

В этом ключе, конечно, надо выплатить страховые премии, поддержать там, где эти погодные условия, как говорится, натворили дел. Особенно сложно по плодовым, ну и в плане косточковых — тут вообще беда во многих регионах, включая Краснодарский край. Но хуже того, что в ряде регионов и семечковые погибли, то есть яблоко уже большое, а внутри оно черное.

Сегодня тут не охать-ахать надо. Время есть. Мы на 75% провели весенне-полевую кампанию, надо сейчас все сделать, чтобы завершить ее, подстраховаться. Бесспорно, этот процент надо пересеять. Вот у нас уже через 2—2,5 недели начнется уборка. Я убежден, что у нас все будет в порядке.

По абсолютному большинству культур сейчас просто надо выполнить определенный объем работы, заплатить страховые премии тем хозяйствам, которые пострадали.

Делать это надо оперативно, используя региональные и федеральные средства, и провести дополнительный объем работ, у нас за счет паров можно запросто провести еще дополнительные посевы и снивелировать таким образом утраты от морозов.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов

На родной Орловщине мороз доходил до 3—4 градусов, померзли посевы двух южных районов. Как ни странно, в этом году там мороз был сильнее. У нас в Подмосковье [мороз] был слабее, там до 3—4, а в некоторых низинах температура опускалась до 5 градусов. Примерно пересеяли 1%, а после зимы считается благополучно, если не больше 2—3%.

Пчелы такого мороза не боятся. Пчелы боятся отсутствия еды, варроатоза. Это самая большая катастрофа в мире. Сейчас в южном полушарии погибла половина пчел. Но самое печальное, что многие [этого] не понимают, и нас это достало.

Варроатоз — паразитарное заболевание медоносных пчел, вызываемое клещами рода Varroa. Основным внешним признаком болезни является появление возле улья пчел и трутней с дефектами развития: отсутствующие или рудиментарные, искривленные крылья. В более тяжелых случаях появляются пчелы и трутни без лапок.

До прихода [к власти Михаила] Горбачева, [Бориса] Ельцина в стране было 10 млн пчелосемей, новые политики угробили 31 млн русских, а из 10 млн пчел осталось только три. То есть семь млн пчел больше всего пострадали от этой идиотской политики.

Я 20 лет готовил закон, Ельцин, [его] команда отказалась [утвердить этот документ], но [действующий президент России Владимир] Путин, [премьер-министр Михаил] Мишустин подписали.

Но чтобы закон выполнять — [должна быть] другая культура, культура образования, культура пчеловодства, культура использования химикатов, борьбы с вредителями. Это целая сложная ответственная наука.

Понимаете, в советской стране иногда дуст (опыливание. — Прим. RTVI) применяли для обработки полей, но за три дня тебя предупреждали, обрабатывали только на ночь, летки закрывали, и через 2—3 дня все восстанавливалось.