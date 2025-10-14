Необходимо на законодательном уровне запретить банкам конфисковать единственное жилье в ипотеке за долги — но только у добросовестных заемщиков, заявил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в беседе с NEWS.ru.

Депутат считает, что на фоне фактического снижения доходов россиян этот вопрос становится социально важным. Согласно ст. 446 ГПК РФ, судьи не могут изъять единственное жилье должника, так как в этом случае работает «исполнительный иммунитет». Однако, отметил Делягин, эта защита от изъятия не действует в отношении жилья, купленного в ипотеку.

По словам парламентария, соответствующий законопроект скоро будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату федерального собрания. Он уточнил, что иммунитет будет работать исключительно в отношении заемщиков, которые уплатили более половины стоимости ипотеки. Делягин выразил уверенность в том, что эта мера позволит избежать злоупотреблений и защитит банки от мошеннических схем.

Депутат убежден, что банковская система не пострадает при введении такого запрета, особенно с учетом ее рекордной чистой прибыли за 2024 год — 3,8 трлн рублей.

В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, который защищает ипотечное жилье банкрота от изъятия со стороны банка: теперь гражданин вправе заключить с кредитором мировое соглашение либо изменить условия кредитного договора, чтобы облегчить погашение долга. Его задолженность могут выплачивать родственники или он сам — из защищенных от взыскания доходов или средств, остающихся после завершения процедуры банкротства.

Однако, как указывает Делягин, этот закон не дал заемщикам по ипотеке никаких гарантий защиты от выселения: по-прежнему можно взыскать ипотечное жилье или участок земли, на котором оно находится, если должник не выполняет обязательства по кредиту и накопил просрочку.

Авторы закона ссылались на случаи, когда у заемщика нет задолженности по ипотеке, но при этом есть неоплаченные долги перед другими кредиторами: в таком случае ипотечное жилье гражданина могут изъять.

«При этом согласия других кредиторов для утверждения судом такого соглашения не требуется. Но если жилое помещение также является предметом последующей ипотеки, то в заключении отдельного мирового соглашения должны участвовать все кредиторы, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов», — рассказал Делягин.

В августе «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) писали, что уровень просрочки по ипотекам и автокредитам в 2025 году вырос почти два раза в сравнении с прошлым годом. Сумма невыплат по ипотечным займам составила 95 млрд рублей, по автокредитам — 35 млрд рублей.

Согласно сообщениям Банка России, в текущем году более 4% автокредитов просрочены более чем на 90 дней, в сегменте ипотеки доля таких случаев составила 1,1%. Число просрочек растет среди кредитов, которые россияне оформили несколько лет назад в период бурного роста их выдачи.