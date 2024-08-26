Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал RTVI вступивший в силу в Австралии закон, который закрепил право работников игнорировать звонки и сообщения от начальства в нерабочие часы. Депутат напомнил, что в России уже действует норма, которая дает право работнику «быть офлайн» после окончания рабочего времени.

В Австралии с понедельника, 26 августа, вступил в силу закон, который разрешает игнорировать звонки и сообщения по рабочим вопросам в нерабочие часы, без угрозы какого-либо наказания от начальства. Как пишет Reuters, аналогичные правила действуют примерно 20 странах, в основном в Европе и Латинской Америке.

«Что касается трудового законодательства и работы у работодателя, то это эта норма действует [в России] и сейчас», — сказал Нилов и добавил, что поправками в Трудовой кодекс от 2021 года «четко зафиксировано» такое же право для дистанционных работников.

«Другое дело, что сложившаяся практика совершенно иная, особенно если речь идет про руководящие должности, про личных помощников руководителей, про тех, кто принимает решения, работает в государственных структурах, в муниципальных структурах, — перечислил депутат.

Нилов усомнился, что в России нужно вводить «дополнительные критерии» на такие случаи, с последующей ответственностью.

«Мне сложно даже представить, <…> к чему все это может привести. Скорее этот вопрос все-таки не юридического характера, а вопрос договоренности с работодателем, со своим руководителем, непосредственным начальником, поэтому обсудить можно», — полагает депутат.

По мнению главы думского комитета, более остро стоит вопрос ненормированного рабочего дня, где не должно быть злоупотреблений.

«Должен быть разумный подход, принцип справедливости: чем больше работаешь — тем больше денежная компенсация либо дополнительные дни к отпуску», — убежден Нилов.

Он выразил мнение, что должно быть разумное ограничение по числу часов в формате ненормированного рабочего дня.