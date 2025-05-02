Порядок оплаты услуг ЖКХ в России с 5 мая не изменится, информация о том, что теперь управляющая компания будет выставлять счета каждому собственнику индивидуально — «глупость». Об этом заявила RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил RT, что с 5 мая «управляющая компания будет выставлять счета каждому собственнику индивидуально — в зависимости от его доли в квартире». «То есть, если у человека в собственности 30% жилья, он будет оплачивать 30% от всех коммунальных расходов, касающихся общедомового имущества и содержания. Это убирает необходимость внутренних договорённостей между жильцами, но лишает их гибкости в расчетах», — сказал Бондарь.

Разворотнева опровергла заявление эксперта, назвав информацию о новом порядке оплаты с 5 мая «глупостью».

«Тут даже начиная с формулировок возникают неточности. В Москве, Московской области, например, счета выставляет ЕРЦ (Единый расчетный центр. — Прим. RTVI). Для многих тоже с ЕРЦ, если есть прямые договора, выставляет ресурсоснабжающая организация», — сказала депутат.

Она отметила, что порядок выставления платежей не изменится, а число платежных документов будет равно количеству лицевых счетов в квартире. «Количество платежек не изменится. Глупость это, полная глупость», — сказала Разворотнева.

«Если же лицевой счет один, это будет одна платежка. Если собственники разделили лицевые счета по каким-либо причинам через суд, это будет несколько платежек, собственно говоря, как это у вас было, так и останется», — пояснила она.

Планов по дроблению счетов у властей нет, заверила Разворотнева.

«Что, все они сумасшедшие, что ли? Все вот мечтают, чтобы была единая платежка на всех и для всех. Да и Минстрой декларирует, что он к этому стремится. Все останется, как и раньше», — подчеркнула депутат.

Что касается льгот у дольщиков, то и тут ничего не меняется, уточнила Разворотнева. «Если льготы индивидуальные и не распространяются на всех членов семьи, они действительно рассчитываются по доле в квартире», — напомнила она.

Одновременно с этим Разворотнева опровергла информацию СМИ о том, что с 5 мая каждый совладелец недвижимости будет получать отдельные квитанции за общедомовые расходы и содержание жилья независимо от общего числа собственников.

«Представляете, [если] еще будет отдельная квитанция за общедомовые расходы? Ну не поддавайтесь вы на всякие глупости. Я вам совершенно ответственно заявляю, что с 5 мая ничего такого не произойдет», — сказала депутат.

О том, что с 5 мая вступает в силу новый порядок оплаты коммунальных услуг для совладельцев долей в жилых помещениях, ранее сообщили несколько СМИ, в том числе агентство URA.RU, со ссылкой на комментарий управляющего партнера юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко порталу «Домклик». В статье говорится, что в соответствии с нововведением «каждый совладелец недвижимости будет получать отдельные квитанции за общедомовые расходы и содержание жилья независимо от общего числа собственников», а также что «мера касается всех объектов с долевой собственностью».

Головченко заявил «Домклик», что «ранее владельцы долей могли договориться между собой о том, как делить расходы на коммунальные услуги, но теперь правила меняются». По его словам, согласно новому порядку, управляющие компании якобы будут автоматически рассчитывать платежи и выставлять счета «пропорционально доле собственности». «Например, если у вас 50% квартиры, вы будете платить половину общих расходов. Это упрощает процесс расчета и оплаты, а также избавляет от необходимости делить счета вручную», — сказал Головченко.

Кроме того, в статье «Домклик» говорится, что задолженность по коммунальным платежам якобы будет «закреплена за конкретным собственником». «И если кто-то из совладельцев не платит, его доля будет автоматически учтена в платежах. Это облегчит работу управляющих компаний по взысканию долгов за ЖКУ», — утверждает портал.

В материале также говорится, что собственники, которые не проживают в квартире, смогут оспорить платежи за индивидуальные услуги — например, за электроэнергию или водоснабжение. «При этом расходы за содержание общего имущества, капитальный ремонт и вывоз мусора останутся обязательными для всех владельцев долей», — пишет «Домклик».