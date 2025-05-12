Законопроект о едином номере, куда можно звонить в случае нападения бездомных собак или же сообщать о стаях, планируется внести в Госдуму на этой неделе, сообщила глава рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает корреспондент RTVI.

«Мы готовы на этой неделе внести этот законопроект», — сказала Останина.

Один из авторов поправок Владимир Самокиш пояснил, что такой единой службой должна стать служба «112», в то же время, по его словам, над системой информирования работает и Минцифры.

«Служба «112» будет уже, по сути дела, главным инструментом для человека, чтобы три цифры набрал, сообщил, либо снял видео, куда-то переслал и так далее. Но это уже дальнейшие, скажем так, шаги, когда можно использовать Госуслуги, какие-то продукты Минцифры — мы знаем, что там тоже есть такая работа. Тем не менее, следует остановиться сейчас на том, чтобы создать общую федеральную рамку на тему того, чтобы правительство России устанавливало типовой порядок организации системы реагирования, на основании которой уже субъект Федерации, исходя из того, какие полномочия, за каким органом исполнительной власти у них там закреплены, какая есть специфика, каким образом в разных муниципалитетах, может быть, действовать», — сказал Самокиш.

Породы и заводчики

Также рабочая группа обсудила законопроект о регулировании деятельности заводчиков, депутат Госдумы Самокиш считает, что следует отказаться от идеи введения лицензирования для них.

«Основное — это определение понятий заводчик, разведение животных, родословная книга, родословное свидетельство и так далее — то есть все, что окружает мир, связанный с породистыми животными, с чистопородными животными», — сказал Самокиш.

Предлагается регулирование на основе саморегулирования через определение правительством некоммерческой организации (НКО), которая возьмет на себя функцию по контролю за базой чистопородных животных, отметил депутат.

«Правительство РФ определяет порядок отбора организаций некоммерческих собаководов. Еще раз подчеркиваю, мы сейчас речь ведем про собак, что в любом случае постановление правительства будет касаться такого вида животных, как собаки, то есть попугаев не берем, змей, хомяков, канареек, мы их пока не трогаем, с собаками надо разобраться», — пояснил депутат.

При этом ему указали на то, что вступление в СРО — дело добровольное, контроль за деятельностью заводчиков должен быть обязательным. В этой связи против законопроекта о СРО выступил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

«Мы создадим мутанта, мы создадим кормушку, эффекта она не даст», — заявил Хамзаев.

По его словам, надо государственную систему выстроить для тех, кто качественно работает и зарабатывает на продаже собак.

«Качественнее, чем лицензирование, мы ничего не придумали. Это факт. Зачем мы государственные полномочия хотим передать какой-то сошке? Вы мне поверьте, это многомиллиардный бизнес. Давайте по честному: боимся просто говорить про лицензирование, поставили табу на лицензирование, типа, это сложно, не надо это трогать, и поэтому мы придумываем с вами велосипед с треугольными колесами, он не заработает, мы должны прекрасно понимать», — рассказал Хамзаев.

«Нина Александровна (Останина), к вам, может быть просьба. Выделите мне от рабочей группы два литра молока. Я вам объясню почему, потому что я в течение трех часа разговаривал со всеми заводчиками, я их собрал, это тяжелейшая беседа, я вам честно скажу. Во-первых, они все друг друга слышать не хотят, они все ненавидят друг друга. Во-вторых, никакой культурной части дискуссии. Я вам, как есть говорю. Три часа я с ними спорил о том, надо ли лицензировать или нет. В конце они пришли к выводу, не я. Они пришли к выводу, что лицензирование это даже помощь», — сказал Хамзаев.

В итоге, рабочая группа к единому мнению не пришла в вопросе регулирования, в числе предложений — пойти по пути реестра. В этой связи глава группы Останина предложила пока отложить дискуссию, чтобы прийти к общему законопроекту.

Собаки в кафе

Отдельный законопроект, касающийся посещения магазинов, кафе и ТЦ и собаками, принимать не будут, принято решение, что профильное ведомство — Роспотребнадзор — разработает СанПиНы.

«Мы поняли, что поправки в закон вносить не надо. Речь идет только сейчас о подзаконном нормативном регулировании, которого нет до сегодняшнего дня», — уточнила Останина.

Закон, регулирующий пребывание питомцев в кафе и в других общественных местах был принят в 2018 году, однако, как рассказала депутат, профильное ведомство «подзаконный документ» еще не разработан. На заседании говорилось, что он может появиться уже в конце мая.

На очередном заседании рабочей группы 9 июня планируется обсудить в том числе тему обязательной регистрации домашних животных, добавила Останина.